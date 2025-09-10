Dayana Jaimes tomó acciones legales contra Lily Díaz tras filtrar audios suyos: así lo confirmó

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, se ha visto envuelta en toda una polémica recientemente con su excuñada, Lily Díaz y su exesposo Evelio Escorcia.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Por qué Dayana Jaimes tomó acciones legales contra Lily Díaz?

Toda la polémica empezó cuando Betsy Liliana Díaz rompió su silencio sobre la presunta infidelidad de su exesposo con Dayana Jaimes.

Sumado a su pronunciamiento, Lily decidió publicar unos audios que días atrás Dayana Jaimes le había enviado a su número personal en el que la trataba mal y la hacía comentarios despectivos sobre ella y su familia.

Esos videos de los audios se hicieron virales y como era de esperarse Dayana Jaimes no se quedó callada, por lo que tras responderle de manera pública decidió tomar acciones legales en contra de Lily Díaz ante la Fiscalía General de la Nación.

Dayana Jaimes aseguró que tomaba esta decisión luego que Liliana publicara su número de teléfono sin su autorización, lo cual había provocado una lluvia de mensajes y llamadas amenazantes en su contra y la de su familia.

“Se hizo público mi número personal, y he recibido un sinnúmero de mensajes amenazantes y llamadas que ustedes no se imaginan. Toda la madrugada me estuvieron llamando".

Dayana Jaimes demandó a Lily Díaz tras exponer su número y mostrar audios suyos. (Foto AFP y Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Cuál fue la foto con la que Dayana Jaimes confirmó su demanda a Lily Díaz?

Dayana Jaimes fue directa al asegurar que prefería cuidarse a ella y sus seres queridos a través de la vía legal porque había recibido fuertes mensajes.

Tras hacer este anuncio, horas después apareció Dayana Jaimes en sus redes sociales con una foto en la que reveló que ya había interpuesto la demanda en contra de Lily Díaz por lo mencionado anteriormente.

Dios me ha enseñado que el tiempo siempre muestra la verdadera versión de los hechos.

Junto a la imagen del documento de la Fiscalía General de la Nación, Dayana dejó un emotivo mensaje en donde aseguró que la verdad saldría a la luz.

No te afanes por defenderte, el cuelo ve todo y así mismo sabe recompensar.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿Cómo reaccionó Lily Díaz a la demanda de Dayana Jaimes?

En calidad de defensora de Betsy Liliana Díaz González informo que no puede criminalizarse a quien actúa para proteger su integridad, moral y reputación frente a agresiones y señalamientos públicos de las cuales existen pruebas objetivas.

Conforme a los fundamentos jurídicos estamos frente a la inexistencia de violación de base de datos, inexistencia de hostigamiento y ejercicio legítimo de derechos fundamentales.

Estamos en defensa jurídica y constitucional de los derechos de Lily Díaz y confiamos en que prevalecerá la verdad, el debido proceso y la presunción de inocencia.