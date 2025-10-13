Dayana Jaimes se mostró con su mamá en medio de su polémica con Lily Díaz

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, celebró el cumpleaños de su mamá en medio de su polémica con Lily Díaz.

¿Cuál es la polémica que protagoniza Dayana Jaimes con Lily Díaz?

Lily Díaz, excuñada de Dayana Jaimes, hizo públicas las diferencias que sostiene con Dayana Jaimes luego de que comenzaran a circular rumores sobre una presunta relación amorosa entre Dayana y Evelio Escorcia, exesposo de Lily.

Según detalló decidió hablar abiertamente sobre el tema después de que recibiera unos supuestos audios por parte de Dayana, en los que la confrontaba y negaba categóricamente cualquier vínculo con Escorcia.

Tras lo ocurrido y luego de que Dayana Jaimes señalara que iba a emprender acciones legales contra Lily Díaz también salieron a la luz mensajes de voz de Betsy Liliana, madre de Lily, quien respondió fuertemente a Dayana en defensa de su hija.

¿Quién es la mamá de Dayana Jaimes?

Luego de que Betsy Liliana defendiera de dicha manera a su hija Lily Díaz, muchos internautas se cuestionaron sobre la madre de Dayana Jaimes, quien recientemente cumplió años y así le celebró la viuda de Martín Elías su cumpleaños.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió imágenes junto a su mamá y su hija festejando un año más de vida de su progenitora.

En la imagen se mostró feliz junto a su mamá y aprovechó para dedicarle un amoroso mensaje en medio de la situación mediática que está atravesando.

"Gracias por tu amor incondicional, por tus oraciones y por ser ejemplo a seguir. Eres una mujer llena de fortaleza y tenacidad, mi mayor orgullo", escribió.

Asimismo, le pidió a Dios que espera que le regale muchos más de vida y le conceda todos los deseos que hay en su corazón.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos felicitaron a la mujer, mientras que otros no dudaron en compararla con Betsy Liliana y señalar que ella debería defenderla de la misma manera.

Por ahora, Dayana Jaimes no ha querido referirse más al tema y sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido habitual.