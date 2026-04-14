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Dayana Jaimes revela desgarrador mensaje tras nueves años de la muerte de Martín Elías

Dayana Jaimes conmemora los nueve años de fallecido de Martín Elías Díaz y conmueve con desgarrador mensaje.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Dayana Jaimes dedica desgarradoras palabras a Martín Elías
Dayana Jaimes recuerda a Martín Elías con desgarrador mensaje. (AFP/ STR)

El 14 de abril de 2017, Colombia y el folclore vallenato se vistió de luto tras confirmarse la muerte del cantante, Martín Elías, hijo del famoso artista Diomedes Díaz.

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Martín viajaba por las carreteras de Coveñas, luego de haberse presentado un jueves santo y tras su show, salió a verse con su familia, para precisamente pasar el viernes santo, sin embargo, esto nunca ocurrió.

El cantante y parte de su equipo de trabajo estaban en una camioneta, pero esta sufrió un accidente y él, quien iba de copiloto y sin cinturón de seguridad, salió volando por el panorámico, recibiendo un fuerte golpe.

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¿Cómo se conoció la noticia de la muerte de Martín Elías el 14 de abril de 2017?

Apenas eran las horas de la mañana de aquel viernes santo, cuando los noticieros nacionales salieron con una nota de última hora al revelar que Martín Elías había sufrido un duro accidente automovilístico.

Redes se conmueven con mensaje de Dayana Jaimes por Martín Elías
Dayana Jaimes dedica desgarradoras palabras a Martín Elías. (AFP)

Cuando salió la noticia, sus fanáticos guardaban la esperanza de que el cantante sobreviviera, sin embargo, sobre el mediodía de esa fecha, se confirmó que Martín no superó las la gravedad de las lesiones.

Desde el hospital, los medios cubrieron la lamentable noticia y días después durante su velorio, Colombia sintió el dolor de toda su familia tras su inesperada pérdida.

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Sin duda, este ha sido uno de los fallecimientos que más ha sacudido al país, pues Martín apenas tenía 27 años y una vida cargada de sueños junto a su familia, dejando sus dos hijos, Martín Elías Jr y Paula Helena de solo dos añitos.

¿Qué dijo Dayana Jaimes tras nueve años de la muerte de Martín Elías?

En sus historias de Instagram, Dayana Jaimes compartió dos mensajes en memoria a su amado esposo, Martín Elías.

Dayana Jaimes recuerda a Martín Elías con desgarrador mensaje
Redes se conmueven con mensaje de Dayana Jaimes por Martín Elías. (AFP)

En la primera foto, está ella junto al cantante y en otra, con Paula, allí escribió: “nos faltó tiempo, pero nos sobró amor”.

En la siguiente historia, Dayana subió una foto con su hija Paula y mientras ambas sonríen, la viuda de Martín reveló que, tras 9 años de su partida, juntas lo están recordando con amor y gratitud, “encontrando formas de mantenerlo vivo para ellas”.

Por último, Jaimes le agradeció al cantante por haberlas hecho tan felices.

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