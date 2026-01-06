Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dayana Jaimes reaparece renovada y su cambio de look da de qué hablar: “Lloré, reí, sufrí”

El cambio de look de Dayana Jaimes generó reacciones y volvió a ponerla en el centro de la conversación digital.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cambio de look de Dayana Jaimes
Dayana Jaimes deja atrás su imagen anterior y causa revuelo. (foto: AFP y Feepik)

Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, volvió a apoderarse de las tendencias digitales tras compartir en sus redes sociales su más reciente cambio de look, el cual no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué cambio de look de Dayana Jaimes mostró que la volvió tendencia en redes?

A través de una publicación, la comunicadora dejó ver el resultado de su transformación, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes no tardaron en comentar.

El nuevo estilo llamó la atención por el contraste con el look que había lucido en apariciones anteriores. En esta ocasión, sorprendió al lucir unos mechones más claros de lo que suele mostrar con su larga cabellera.

Artículos relacionados

Con una imagen tipo selfie desde el salón de belleza, mostró el cambio de look, en el que además lucía una camiseta negra combinada con un jean azul claro.

Cabe recordar que la exesposa del fallecido cantante estuvo recientemente envuelta en una polémica con la familia de Martín Elías, en la que se le señaló de tener una relación con el esposo de la hermana del artista, Luly Díaz.

Cambio de look de Dayana Jaimes
Dayana Jaimes deja atrás su imagen anterior y causa revuelo. (foto: AFP)

¿Qué detalle de su nuevo look mostró Dayana Jaimes que llamó la atención en redes?

A esto se sumaron los audios que se hicieron virales de Betsy Liliana, madre de Martín Elías, los cuales surgieron tras un rifirrafe en redes sociales y llevaron a Betsy a defender públicamente a su hija.

Artículos relacionados

Aunque la polémica no era nueva y ya se conocía desde años atrás, en esta ocasión tomó mayor relevancia debido a la filtración de dichos audios.

Luego del rifirrafe entre la familia de Martín Elías y Dayana Jaimes, ambas partes advirtieron posibles acciones legales. Por un lado, se habló de la publicación del número de celular de la comunicadora, hecho que generó aún más controversia en redes sociales.

Finalmente, han pasado ya varios meses en los que Dayana Jaimes se ha mostrado feliz, compartiendo tiempo con su hija y recibiendo el nuevo año con un emotivo mensaje:

“Gracias, Dios, por este 2025. Lloré, reí, sufrí… pero también fui inmensamente feliz. Cada experiencia me formó, me fortaleció y me recordó quién soy”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos generó revuelo. Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación con su expareja

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación y sorprendió con románticas fotografías en redes.

Luisa Fernanda W habla de una de sus intervenciones de belleza Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W habla de una de sus intervenciones de belleza, ¿se arrepiente?

Luisa Fernanda W sorprendió al hablar acerca de uno de sus procedimientos de belleza y confesar si se arrepiente de él.

Koral Costa confirmó su separación de Omar Murillo ‘Bola 8’: sus palabras sorprendieron Koral Costa

Koral Costa confirmó su separación con Omar Murillo 'Bola 8': esto dijo

Koral Costa hizo frente a los rumores sobre su separación con Omar Murillo y finalmente lo confirmó.

Lo más superlike

Juan Palau habla de los muebles de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Juan Palau revela a los participantes que podrían ser los “muebles” en La casa de los famosos 3

Juan Palau, participante de La casa de los famosos 2026, sorprendió al revelar quienes serían ‘los muebles’ de esta temporada.

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo Miley Cyrus

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo, ¿qué sucedió?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine