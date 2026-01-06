Dayana Jaimes reaparece renovada y su cambio de look da de qué hablar: “Lloré, reí, sufrí”

Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, volvió a apoderarse de las tendencias digitales tras compartir en sus redes sociales su más reciente cambio de look, el cual no pasó desapercibido entre sus seguidores.

¿Qué cambio de look de Dayana Jaimes mostró que la volvió tendencia en redes?

A través de una publicación, la comunicadora dejó ver el resultado de su transformación, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes no tardaron en comentar.

El nuevo estilo llamó la atención por el contraste con el look que había lucido en apariciones anteriores. En esta ocasión, sorprendió al lucir unos mechones más claros de lo que suele mostrar con su larga cabellera.

Con una imagen tipo selfie desde el salón de belleza, mostró el cambio de look, en el que además lucía una camiseta negra combinada con un jean azul claro.

Cabe recordar que la exesposa del fallecido cantante estuvo recientemente envuelta en una polémica con la familia de Martín Elías, en la que se le señaló de tener una relación con el esposo de la hermana del artista, Luly Díaz.

Dayana Jaimes deja atrás su imagen anterior y causa revuelo. (foto: AFP)

¿Qué detalle de su nuevo look mostró Dayana Jaimes que llamó la atención en redes?

A esto se sumaron los audios que se hicieron virales de Betsy Liliana, madre de Martín Elías, los cuales surgieron tras un rifirrafe en redes sociales y llevaron a Betsy a defender públicamente a su hija.

Aunque la polémica no era nueva y ya se conocía desde años atrás, en esta ocasión tomó mayor relevancia debido a la filtración de dichos audios.

Luego del rifirrafe entre la familia de Martín Elías y Dayana Jaimes, ambas partes advirtieron posibles acciones legales. Por un lado, se habló de la publicación del número de celular de la comunicadora, hecho que generó aún más controversia en redes sociales.

Finalmente, han pasado ya varios meses en los que Dayana Jaimes se ha mostrado feliz, compartiendo tiempo con su hija y recibiendo el nuevo año con un emotivo mensaje: