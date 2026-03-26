Una exreina de belleza colombiana volvió a captar la atención en redes sociales tras anunciar su compromiso. La noticia, que sorprendió a sus seguidores, surgió luego de compartir detalles de la propuesta de matrimonio que recibió durante un viaje en Europa.

¿Quién es Daniela Vega, la exreina colombiana que se casa?

Daniela Margarita Vega Mendoza es una periodista, modelo y exreina de belleza colombiana nacida el 14 de noviembre de 1992 en San Juan del Cesar, La Guajira.

En redes destacan que su nombre empezó a sonar a nivel nacional cuando representó a su departamento como Señorita Guajira en el Concurso Nacional de Belleza en 2012.

Daniela Vega es la exreina colombiana que se casa / (Foto de Freepik)

Además de su paso por los reinados, Daniela es egresada de Comunicación Social y Periodismo. Aunque en ese entonces no obtuvo la corona principal, su participación le permitió abrirse camino en el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación.

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¿Cómo anunció Daniela Vega su compromiso de matrimonio?

La noticia de su compromiso se dio a conocer a través de redes sociales. Daniela Vega compartió una serie de fotografías tomadas en el Santuario de Fátima, en Portugal.

Daniela Vega relató que su pareja la llevó hasta este sitio para pedirle matrimonio en un sitio especial. Según contó, aunque la propuesta pudo haberse realizado en otras ciudades, él decidió hacer una parada especial durante el viaje para llegar hasta allí.

Pudo ser París o en Roma, pero eligió hacer una parada más en este viaje, solo para llegar hasta aquí y hacerlo en un lugar inolvidable y milagroso.

Daniela Vega recibió su anillo de compromiso en Portugal / (Foto de Freepik)

En las imágenes se observa el momento en el que Daniela presume su anillo, confirmando así la propuesta de matrimonio. La publicación generó diversas reacciones entre los internautas, quienes destacaron el escenario elegido para este paso en la relación.

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¿Con qué mensaje Daniela Vega confirmó su compromiso?

Tras hacerse pública la noticia, Daniela compartió un mensaje en el que se refirió a su relación y al significado de este nuevo paso en su vida. Vega destacó la importancia de la tranquilidad, la certeza y las acciones dentro de su relación.

Yo quería un amor bonito, aunque a veces lo sintiera lejano.. Y la vida me sorprendió con uno mejor de lo que imaginé. De esos que te devuelven la fe, de esos amores como los de antes que te recuerdan que sí, que sí existe!

Daniela Vega también reflexionó sobre su proceso personal antes de este momento. Según expresó, considera que tomó decisiones acertadas al priorizarse, no conformarse y valorarse en distintas etapas de su vida.

En su mensaje, agradeció a Dios y señaló que comprendió que no se trataba de que el amor no existiera o no fuera para ella, sino de que aún no había llegado en el momento indicado.