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¿Se llevan bien? La foto de David Ospina y el esposo de Daniela que da de qué hablar

Daniela Ospina compartió una foto de su hermano con su esposo y generó reacciones sobre su relación en redes sociales

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Foto de David Ospina y Gabriel Coronel
Daniela Ospina sorprende con foto de su hermano y su esposo juntos (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

La empresaria Daniela Ospina volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir un momento privado de su vida personal tras su matrimonio con Gabriel Coronel.

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En medio de recuerdos y detalles de su boda, una imagen en particular generó conversación entre sus seguidores: una fotografía en la que aparece su hermano, David Ospina, junto a su esposo.

Foto de David Ospina con Gabriel Coronel desata comentarios: así es su relación
La foto de David Ospina y el esposo de Daniela que da de qué hablar (Foto Mireya Acierto / AFP) (Foto EVARISTO SA / AFP)

¿Qué compartió Daniela Ospina en sus redes sociales?

A través de sus historias, Daniela publicó una foto que muchos interpretaron como una muestra de cercanía familiar.

En la imagen se ve a David Ospina y Gabriel Coronel compartiendo un momento durante la celebración.

Ambos aparecen sonrientes y en una actitud relajada. El arquero sostiene el rostro de su cuñado, mientras Gabriel lo rodea con sus brazos en lo que parece un gesto de complicidad y cariño.

La escena transmite confianza y cercanía, algo que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca la vida de la empresaria.

La publicación fue acompañada por un mensaje breve, pero significativo: “ellos dos”, lo que bastó para que en redes comenzaran las reacciones y especulaciones sobre la relación entre ambos.

¿David Ospina y Gabriel Coronel se llevan bien?

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Aunque Daniela suele mantener su vida personal en un perfil reservado, en el pasado ha dejado ver que la relación entre su familia y su pareja ha sido positiva.

En distintas ocasiones ha mencionado que han compartido momentos importantes juntos y que existe una buena dinámica familiar, aunque muchos de esos espacios no se hacen públicos y se quedan en la privacidad.

La relación entre Daniela y su hermano también ha sido cercana. A lo largo del tiempo, ambos han mostrado en redes el apoyo y cariño que se tienen, lo que refuerza la imagen de una familia unida.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la boda fue que David no fuera quien la acompañara al altar. Sin embargo, la propia Daniela explicó que esa decisión siempre estuvo clara para ella.

La empresaria contó que su hija Salomé fue la elegida para ese momento especial, ya que lo sintió así desde el inicio, especialmente porque su padre no está presente. También aclaró que tanto su mamá como su hermano estuvieron dentro de la iglesia, acompañándola en ese día.

La reciente publicación parece confirmar que, más allá de las especulaciones, la relación entre su esposo y su familia atraviesa un buen momento.

Daniela Ospina razón de Salomé en el altar
Daniela Ospina explicó la razón por la que su hermano David no la llevó al altar. (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto Chris Arjoon / AFP)
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