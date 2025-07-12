Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina mostró que su hijo Lorenzo ya le sigue los pasos a Daddy Yankee

Daniela Ospina compartió un tierno momento protagonizado por su hijo y destacó un talento que ya está naciendo en él.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
El adorable baile de Lorenzo que Daniela Ospina compartió en redes.
Daniela Ospina usó sus redes sociales para mostrar el tierno baile de su hijo Lorenzo. Foto: AFP - Iván Apfel

Lorenzo, el hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, protagonizó un tierno momento en redes sociales. El pequeño dio muestras de su alegría y entusiasmo mientras sonaba una canción de fondo de Daddy Yankee.

¿Cuál fue el tierno momento que compartió Daniela Ospina sobre su hijo Lorenzo?

El ritmo del sencillo del puertorriqueño puso feliz a Lorenzo, tanto, que dio un tierno grito diciendo “ay papaaaa”.

El momento fue grabado por su padre, el actor y cantante venezolano, y replicado en redes sociales por su madre, la empresaria antioqueña, quien quedó derretida al ver la escena.

Este momento de Lorenzo evidenció la gran unión familiar que existe en la familia Coronel Ospina. Daniela, Gabriel, Lorenzo y además Salomé viven en Miami y siempre irradian amor y ternura en redes sociales.


Daniela Ospina, hermana del portero de la Selección Colombia, David Ospina, es muy activa en redes sociales, especialmente, en Instagram, donde suma 7 millones de seguidores. En dicha red, la empresaria muestra su día a día y su faceta como madre, empresaria, amiga y hasta hermana.

Lorenzo Coronel ya cumplió los 2 años de nacido y con su presencia ha iluminado la vida de Ospina, quien había llegado a Miami dejando atrás el duro momento vivido en Medellín con la muerte de su padre.

Daniela Ospina habla sobre sus secretos de belleza
Daniela Ospina tiene una estable relación con Gabriel Coronel, de cuya unión nació su hijo Lorenzo. (Foto: Mireya Acierto / Getty Images / AFP)

Tras su mediática relación con James Rodríguez, de cuya unión nació Salomé, Daniela se enamoró de nuevo en la ‘Ciudad del Sol’. El venezolano la flechó, iniciaron un noviazgo y luego le pidió matrimonio.

¿Daniela Ospina está casada con el actor y cantante venezolano, Gabriel Coronel?

Gabriel y Daniela ya se casaron; lo hicieron en una ceremonia secreta y por lo civil a mediados del 2023. Para el próximo año tendrían en mente realizar una ceremonia religiosa y por todo lo alto.

Recientemente, Daniela Ospina decidió responderle a un seguidor que insinuó que es malgeniada. La empresaria ahondó en su personalidad y reveló cómo realmente es.

La mujer explicó que, a pesar de que muchos le piden que muestre un comportamiento más relajado, esa versión sí existe, solo que no siempre se refleja en lo que comparte. Adicional, destacó que en la intimidad de su hogar suele reírse y divertirse más, pero en redes trata de transmitir un mensaje de seriedad, ligado, especialmente, a su faceta como emprendedora y empresaria.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel están comprometidos tras matrimonio civil.
Daniela Ospina está casada con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel. Foto: AFP - Mireya Acierto

Aunque reconoce que tiene rasgos de disciplina muy marcados, como la puntualidad, el orden y el compromiso profesional, también afirmó que es una persona que disfruta profundamente de la vida.

Daniela fundó una marca de ropa deportiva, DanFive5, y desde entonces ha ganado notoriedad en el mundo empresarial y ya ha recibido reconocimientos por su trabajo y logros.

