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Daniela Ospina abrió un debate tras incluir a su hijo en un video donde habla de la paciencia

La empresaria publicó un video con su hijo Lorenzo y generó opiniones divididas entre los internautas.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez
Controversia de un video donde sale el hijo de Daniela Ospina (Foto de AFP/ Ivan Apfel)

La exesposa de James Rodríguez, Daniela Ospina, causó furor en las redes sociales al compartir un video con su hijo, Lorenzo, donde habla del valor de la paciencia.

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¿Qué decía el polémico video de Daniela Ospina?

Daniela Ospina ha estado rodeada de fama durante muchos años, ya que su hermano es un reconocido arquero de la Selección Colombia y, además, una de sus parejas fue James Rodríguez, el actual capitán del mismo equipo.

James Rodríguez y Daniela Ospina
La expareja de Daniela Ospina es James Rodríguez (Foto de AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

La modelo ha estado envuelta en varias controversias mediáticas, aunque la mayoría han surgido por debates en redes sociales o rumores. Una de ellas fue las cientos de críticas que recibió en el 2022 por cambios en su rostro y algunos procedimientos estéticos que se hizo para mejorar su aspecto físico.

Hace un par de horas, Daniela Ospina volvió a ser tendencia en sus redes sociales al compartir un TikTok donde está acompañada de su hijo menor, Lorenzo. Es común que la empresaria suba videos por el estilo con sus hijos, ya que es muy activa en redes sociales y pretende mostrar cómo es su cotidianidad.

Sin embargo, el video se viralizó por el audio que utilizaron. En este se escucha a una persona (en este caso Daniela) decir: "La paciencia es mi mayor virtud". Luego, la otra (su hijo) responde: "¿La qué?". Finalmente, la primera le contesta entre gritos: "¡La paciencia, sordo, la paciencia!".

La mayoría de los comentarios del video eran positivos, elogiando la belleza y autenticidad del niño; sin embargo, hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo con la manera en la que se expresaba la persona del audio original:

¿Gritos? Uy no, gas

Sin embargo, Daniela hizo caso omiso a las críticas en su video.

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¿Cuántos hijos tiene Daniela Ospina?

Daniela Ospina tiene 2 hijos. La mayor, Salomé Rodríguez Ospina, fue fruto del matrimonio de la modelo con el futbolista James Rodríguez. Actualmente, Salomé tiene 13 años y ha sido criticada fuertemente por su exposición constante en redes sociales.

El menor es Lorenzo Coronel Ospina, nacido de la relación entre Daniela y el actor venezolano Gabriel Coronel, quien es su actual pareja.

Esposo de Daniela Ospina
Gabriel Coronel es el actual esposo de Daniela Ospina (Foto de AFP/Ivan Apfel)
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