Dani Duke reveló inédita canción que grabó hace tiempo y nunca lanzó: así suena

La influenciadora Dani Duke sorprendió al compartir un segmento de una inédita canción grabada tiempo atrás.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz canción inédita de Dani Duke grabada tiempo atrás: así reaccionaron
Dani Duke sorprende con inédita canción que grabó tiempo atrás y jamás lanzó. (Foto Canal RCN).

La reconocida creadora de contenido Daniela Duque, mejor conocida en redes sociales como Dani Duke, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que dentro de sus antiguos planes se encontraba un proyecto musical que nunca salió a la luz.

¿Dani Duke planeaba lanzarse como cantante?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de fanáticos, Dani Duke sorprendió al revelar que años atrás inició un proyecto musical y compartió un corto segmento de una canción.

Dani Duke reveló canción inédita que grabó hace tiempo y nunca lanzó
¿Cómo suena la canción inédita que Dani Duke grabó hace tiempo y nunca lanzó? (Foto Canal RCN).

Según comentó la reconocida influenciadora, este proyecto llegó hasta estudios de grabación en donde grabó una de sus canciones. Sin embargo, esta nunca llegó a ser lanzada al público y quedó archivada como un lindo recuerdo.

Ahora en pleno 2025, la creadora de contenido compartió un corto fragmento de la canción con la que pretendía expresar el sentimiento de sinceridad y claridad emocional al momento de iniciar una relación con otra persona.

"No quiero que me fallen, ni que me engañen. Si no quieres compromiso se vale"

Aunque el tema no vio la luz de manera oficial, sus fans no tardaron en reaccionar, destacando el talento de la creadora de contenido para el canto.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la canción inédita de Dani Duke?

Lo cierto es que la reciente publicación de Dani Duke no pasó desapercibida en redes sociales, pues al revelar el inédito fragmento de su canción grabada en estudio profesional, los internautas inundaron los comentarios con reacciones que iban desde la sorpresa hasta la admiración.

Dani Duke mostró por primera vez la canción inédita que grabó hace años
Sale a la luz canción inédita que Dani Duke grabó hace un tiempo. (Foto Canal RCN).

Muchos de ellos pidieron a la influenciadora que lanzara el tema completo ya que consideraban que tenía una linda voz, mientras otros resaltaron lo inusual de conocer una faceta musical suya que, hasta ahora, había mantenido oculto.

Vale la pena mencionar que Dani Duke siempre ha mostrado su gusto por la música, principalmente cantando en su carro de manera casual, aunque sus seguidores ya reconocían su timbre de voz llamativo.

Por lo pronto se desconoce si Dani Duke planea retomar este proyecto y de una vez por toda lanzar su carrera musical.

