Trastorno de ansiedad social: lo que contó Valentina Taguado y cómo identificar sus señales

Valentina Taguado habló sobre su ansiedad social en ¿Qué hay pa’ dañar?, un tema con el que muchos se identifican. La presentadora compartió su experiencia con los seguidores y con sus compañeros de programa, Hassam y Johana Velandia.

Pero, qué es el trastorno de ansiedad social y cómo se diferencia de los nervios cotidianos que cualquier persona puede sentir.

¿Qué es el trastorno de ansiedad social o fobia social?

Sentir nervios en momentos puntuales, como al hablar en público o en una primera cita, es algo común.

La diferencia aparece cuando esa sensación se vuelve un miedo constante que invade hasta las interacciones más simples. En esos casos se trata del trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, una condición marcada por el temor persistente a ser evaluado o juzgado por los demás.

¿Qué es la ansiedad social? Lo contó Valentina Taguado. (Foto: Freepik)

Este trastorno no se reduce a situaciones concretas, sino que atraviesa distintos ámbitos de la vida.

Las personas que lo padecen pueden evitar reuniones, actividades cotidianas o incluso rechazar oportunidades profesionales por el intenso malestar que genera. La acumulación de ese estrés llega a modificar rutinas, vínculos personales y hasta el rendimiento académico o laboral.

¿Cómo se aborda el trastorno de ansiedad social?

Aunque se reconoce como una condición de salud mental que puede mantenerse en el tiempo, existen recursos eficaces para su tratamiento.

La psicoterapia resulta clave para identificar los pensamientos que disparan la ansiedad y aprender nuevas formas de afrontarlos. En algunos casos, los medicamentos funcionan como un apoyo para disminuir los síntomas.

Con un acompañamiento profesional adecuado, es posible recuperar seguridad y mejorar la capacidad de relacionarse en diferentes entornos.

Desde la percepción de los demás, el trastorno de ansiedad social y la antipatía suelen confundirse. Quienes conviven con una persona que padece esta condición pueden interpretar su silencio, incomodidad o evitación como desinterés o frialdad.

Valentina Taguado y su experiencia con la fobia social. (Foto: RCN)

Así, se le percibe como alguien distante o “poco sociable”, cuando en realidad la causa es el malestar interno que provocan las interacciones sociales.

En el caso de Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity y ahora conductora de ¿Qué hay pa’ dañar?, no resulta evidente, pues aparenta ser una mujer segura, espontánea y conversadora.