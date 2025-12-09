Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Trastorno de ansiedad social: lo que contó Valentina Taguado y cómo identificar sus señales

El trastorno de ansiedad social fue tema en ¿Qué hay pa’ dañar?, luego de que Valentina Taguado compartiera su experiencia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Taguado y la ansiedad social
Valentina Taguado y su experiencia con la fobia social. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Valentina Taguado habló sobre su ansiedad social en ¿Qué hay pa’ dañar?, un tema con el que muchos se identifican. La presentadora compartió su experiencia con los seguidores y con sus compañeros de programa, Hassam y Johana Velandia.

Artículos relacionados

Pero, qué es el trastorno de ansiedad social y cómo se diferencia de los nervios cotidianos que cualquier persona puede sentir.

¿Qué es el trastorno de ansiedad social o fobia social?

Sentir nervios en momentos puntuales, como al hablar en público o en una primera cita, es algo común.

La diferencia aparece cuando esa sensación se vuelve un miedo constante que invade hasta las interacciones más simples. En esos casos se trata del trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, una condición marcada por el temor persistente a ser evaluado o juzgado por los demás.

Valentina Taguado y la ansiedad social (1)
¿Qué es la ansiedad social? Lo contó Valentina Taguado. (Foto: Freepik)

Este trastorno no se reduce a situaciones concretas, sino que atraviesa distintos ámbitos de la vida.

Artículos relacionados

Las personas que lo padecen pueden evitar reuniones, actividades cotidianas o incluso rechazar oportunidades profesionales por el intenso malestar que genera. La acumulación de ese estrés llega a modificar rutinas, vínculos personales y hasta el rendimiento académico o laboral.

¿Cómo se aborda el trastorno de ansiedad social?

Aunque se reconoce como una condición de salud mental que puede mantenerse en el tiempo, existen recursos eficaces para su tratamiento.

Artículos relacionados

La psicoterapia resulta clave para identificar los pensamientos que disparan la ansiedad y aprender nuevas formas de afrontarlos. En algunos casos, los medicamentos funcionan como un apoyo para disminuir los síntomas.

Con un acompañamiento profesional adecuado, es posible recuperar seguridad y mejorar la capacidad de relacionarse en diferentes entornos.

Desde la percepción de los demás, el trastorno de ansiedad social y la antipatía suelen confundirse. Quienes conviven con una persona que padece esta condición pueden interpretar su silencio, incomodidad o evitación como desinterés o frialdad.

Valentina Taguado y la ansiedad social
Valentina Taguado y su experiencia con la fobia social. (Foto: RCN)

Así, se le percibe como alguien distante o “poco sociable”, cuando en realidad la causa es el malestar interno que provocan las interacciones sociales.

En el caso de Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity y ahora conductora de ¿Qué hay pa’ dañar?, no resulta evidente, pues aparenta ser una mujer segura, espontánea y conversadora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Alerta en EE. UU. por bacteria come carne en playas Salud

¿Qué se sabe de la bacteria come carne que preocupa en las playas de Estados Unidos?

La bacteria come carne causa alarma en playas de EE. UU. con casos mortales que investigan expertos.

Amistad entre Valentina Taguado y Hassam Hassam

Valentina Taguado y Hassam: así nació su amistad y las anécdotas que sorprendieron a todos

Valentina Taguado y Hassam cuentan secretos de su amistad en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Copenhague se destaca como referente de moda en 2025 gracias a su estilo escandinavo y enfoque sostenible.

Lo más superlike

Alfredo Redes fue víctima de la delincuencia Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue víctima de la delincuencia, ¿qué le pasó?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció lo que le pasó en Cartagena y mostró cómo confrontó a los presuntos delincuentes.

Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan Viral

¿Qué pasó en el Cristo Redentor? Hombre grabado lanzándose en paracaídas genera polémica

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad