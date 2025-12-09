Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así habría reaccionado Melissa Gate al nuevo diseño de sonrisa de Karina García

Melissa Gate genera polémica en redes sociales por aparente comentario sobre la nueva sonrisa de Karina García: "Dientona".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Melissa Gate se habría burlado del diseño de Karina García
Melissa Gate habría lanzado pulla a Karina García por sus dientes. (Fotos Canal RCN)

La rivalidad entre Melissa Gate y Karina García parece seguir tras La casa de los famosos Colombia, al menos de parte de la finalista del reality, esto quedó demostrado recientemente en un comentario de Melissa sobre el nuevo diseño de Karina.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Melissa Gate al nuevo diseño de sonrisa de Karina García?

Melissa Gate compartió un video en la mañana del 12 de septiembre en el que se mostraba cantando la canción "Las divinas" de la recordada producción "Patito feo".

Melissa Gate se mostró cantando el coro de dicha canción en donde se hace referencia al rechazo a personas que no sean agraciadas físicamente.

Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas, te voy a mostrar, mira esa fea, aquella otra fea ¡Aquí no pueden entrar!

Sin embargo, la aparente pulla de Melissa Gate hacia el nuevo diseño de sonrisa llegó en el mensaje que la influenciadora dejó junto a su interpretación en el que hizo énfasis en los dientes de una persona en específico.

Mira esa piedra pones, mira esa dientona, aquí no pueden entrar.

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado Karina García al comentario de Melissa Gate sobre sus dientes?

La modelo antioqueña Karina García ha sido tema de conversación en los últimos días luego que su nuevo diseño de sonrisa dividiera opiniones entre sus seguidores.

En redes muchos criticaron el nuevo estilo de dientes de la influenciadora, asegurando que el diseño que tenía antes se le veía más natural y por ende mejor.

Esta lluvia de críticas hizo que la modelo antioqueña rompiera el silencio a través de sus redes sociales y se refiriera a los malos comentarios que ha recibido.

“Ustedes tienen derecho a decirme todo sobre mis dientes, pero ya, el hecho de que yo lo ame y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan”.

Precisamente, Karina García colocó un mensaje en su cuenta de X que muchos de sus seguidores han asociado como una respuesta a Melissa Gate.

Enfócate en ti, la frecuencia más alta para atraer lo que sueñas.

Melissa Gate y Karina García en La casa de los famosos Colombia.
Karina García habría contestado a pulla de Melissa Gate sobre sus dientes. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Karina García se cambiara su diseño de sonrisa tras críticas?

La modelo antioqueña ha estado al tanto de los malos comentarios que ha recibido por su nuevo diseño de sonrisa.

Precisamente, Karina García aseguró recientemente que no se cambiaría su diseño de sonrisa porque para ella estaba perfecto y la hacía sentirse bien.

“Déjenme así, me siento linda, así estoy bien y me siento feliz”.

Karina García muestra su talento para el boxeo en pleno centro de Medellín
Karina García se mostró feliz con su nuevo diseño de sonrisa. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alfredo Redes fue víctima de la delincuencia Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue víctima de la delincuencia, ¿qué le pasó?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció lo que le pasó en Cartagena y mostró cómo confrontó a los presuntos delincuentes.

Jessica Cediel asiste a los Latin GRAMMY 2015 Jessica Cediel

Jessica Cediel alarmó a sus seguidores tras aparecer en una camilla hospitalaria

La presentadora Jessica Cediel encendió las alarmas al mostrarse en una camilla de hospital, pero luego llevó calma al hablar de su estado.

Juanes comparte emotiva imagen de su madre y Dante Juanes

Juanes recordó a su difunta madre con una emotiva foto junto a su hijo Dante

A pocos días de la muerte de su madre, Juanes rompió el silencio al compartir un emotivo recuerdo que conmovió a sus fans.

Lo más superlike

Alerta en EE. UU. por bacteria come carne en playas Salud

¿Qué se sabe de la bacteria come carne que preocupa en las playas de Estados Unidos?

La bacteria come carne causa alarma en playas de EE. UU. con casos mortales que investigan expertos.

Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan Viral

¿Qué pasó en el Cristo Redentor? Hombre grabado lanzándose en paracaídas genera polémica

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad