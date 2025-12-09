Así habría reaccionado Melissa Gate al nuevo diseño de sonrisa de Karina García

La rivalidad entre Melissa Gate y Karina García parece seguir tras La casa de los famosos Colombia, al menos de parte de la finalista del reality, esto quedó demostrado recientemente en un comentario de Melissa sobre el nuevo diseño de Karina.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate al nuevo diseño de sonrisa de Karina García?

Melissa Gate compartió un video en la mañana del 12 de septiembre en el que se mostraba cantando la canción "Las divinas" de la recordada producción "Patito feo".

Melissa Gate se mostró cantando el coro de dicha canción en donde se hace referencia al rechazo a personas que no sean agraciadas físicamente.

Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas, te voy a mostrar, mira esa fea, aquella otra fea ¡Aquí no pueden entrar!

Sin embargo, la aparente pulla de Melissa Gate hacia el nuevo diseño de sonrisa llegó en el mensaje que la influenciadora dejó junto a su interpretación en el que hizo énfasis en los dientes de una persona en específico.

Mira esa piedra pones, mira esa dientona, aquí no pueden entrar.

¿Cómo habría reaccionado Karina García al comentario de Melissa Gate sobre sus dientes?

La modelo antioqueña Karina García ha sido tema de conversación en los últimos días luego que su nuevo diseño de sonrisa dividiera opiniones entre sus seguidores.

En redes muchos criticaron el nuevo estilo de dientes de la influenciadora, asegurando que el diseño que tenía antes se le veía más natural y por ende mejor.

Esta lluvia de críticas hizo que la modelo antioqueña rompiera el silencio a través de sus redes sociales y se refiriera a los malos comentarios que ha recibido.

“Ustedes tienen derecho a decirme todo sobre mis dientes, pero ya, el hecho de que yo lo ame y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan”.

Precisamente, Karina García colocó un mensaje en su cuenta de X que muchos de sus seguidores han asociado como una respuesta a Melissa Gate.

Enfócate en ti, la frecuencia más alta para atraer lo que sueñas.

Karina García habría contestado a pulla de Melissa Gate sobre sus dientes. (Foto Canal RCN)

¿Karina García se cambiara su diseño de sonrisa tras críticas?

La modelo antioqueña ha estado al tanto de los malos comentarios que ha recibido por su nuevo diseño de sonrisa.

Precisamente, Karina García aseguró recientemente que no se cambiaría su diseño de sonrisa porque para ella estaba perfecto y la hacía sentirse bien.

“Déjenme así, me siento linda, así estoy bien y me siento feliz”.