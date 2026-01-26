Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Dani Duke está embarazada? La Liendra desata rumores con inesperado video: “Ya era hora”

Un video de La Liendra desató rumores de embarazo tras gesto con Dani Duke, y mensaje que ilusionó a fans.

Paola Canastero Prieto
La Liendra ilusiona a sus seguidores con supuesto embarazo de Dani Duke
La Liendra desata rumores de embarazo con Dani Duke con revelador video. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido La Liendra causó revuelo en redes sociales tras compartir un video junto a su novia, Dani Duke, con el que buscó llamar la atención de sus seguidores para dar una noticia importante.

¿La Liendra anunció embarazo con Dani Duke?

A través de sus redes sociales, La Liendra publicó un clip en el que aparece dándole un beso en el abdomen a Dani Duke, acompañado de un mensaje que no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores.

“Ya era hora de contarles”, escribió el influencer, junto a varios emojis.

Como era de esperarse, el gesto generó todo tipo de reacciones, pues muchos internautas interpretaron el mensaje como un posible anuncio de embarazo, teniendo en cuenta que la pareja lleva más de cinco años de relación.

Además, recientemente Dani Duke había expresado públicamente su deseo de convertirse en madre en 2026, lo que reforzó las especulaciones entre los seguidores, quienes pensaron que esos planes ya estarían en marcha.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el video y el mensaje no estaban relacionados con la llegada de un bebé. En realidad, la pareja buscaba generar expectativa para promocionar el más reciente documental de La Liendra.

¿Qué reacciones generó el supuesto embarazo de La Liendra y Dani Duke?

El video rápidamente se llenó de comentarios divididos entre felicitaciones anticipadas, sorpresa y mensajes de seguidores que confesaron haberse ilusionado con la noticia.

Muchos internautas expresaron que con este tipo de anuncios no se debería jugar, mientras que otros aseguraron que, en realidad, Dani Duke sí estaría embarazada y que esa sería la verdadera noticia que la pareja daría el jueves.

Estas especulaciones surgieron luego de que, en otra historia de Instagram, La Liendra compartiera una imagen relacionada con su documental, lo que llevó a algunos a pensar que el anuncio ya se habría hecho de manera indirecta.

Como era de esperarse, también surgieron críticas por parte de algunos seguidores, quienes cuestionaron que se asociara un tema tan sensible como un posible embarazo con la promoción de un proyecto audiovisual, generando opiniones divididas en redes sociales.

