Dani Duke causó revuelo en redes sociales tras anunciar que está lista para ser mamá

Dani Duke volvió a generar conversación en redes sociales tras referirse a la posibilidad de convertirse en madre, un tema que ya había despertado comentarios entre sus seguidores en semanas recientes.

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¿Por qué afirmaron que Dani Duke estaba lista para ser mamá?

La conversación comenzó cuando Dani Duke compartió en sus redes sociales un video en el que mostraba su vientre mientras afirmaba que estaba embarazada. Instantes después, la creadora de contenido aclaró que se trataba de una broma.

Dani Duke desmitió su presunto embarazo / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido generó comentarios al destacar que el tamaño de su vientre se debía al exceso de comida que consumió durante sus vacaciones, lo que le provocó una hinchazón en el abdomen similar a la de un embarazo.

A partir de ese entonces, el tema ha continuado llamando la atención de internautas y conocidos de la pareja, quienes cuestionan si está dentro de los planes de la pareja tener un bebé.

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¿Qué dijo Dani Duke sobre ser mamá?

En medio de un evento, Dani Duke se encontraba con La Segura, amiga suya y de La Liendra. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, tras destacar que Dani es la madrina de su hijo, le cuestionó si se encontraba lista para ser madre.

Como respuesta, Duke reveló que estaba lista. Tras las declaraciones, La Segura afirmó que ella tiene la posibilidad de presentir los embarazos, y que, en este caso, lo presentía

“Yo huelo la preñación”, destacó.

La Segura predijo "el embarazo" de Dani Duke / (Fotos del Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Dani Duke tras las palabras de Dani Duke?

Tras la respuesta de Dani Duke, La Segura también dirigió la pregunta a La Liendra para conocer su postura frente a la posibilidad de convertirse en padre. Sin embargo, su reacción fue distinta.

De acuerdo con lo compartido en el momento, el creador de contenido respondió que la experiencia con bebés es diferente cuando "son prestados" y no se trata de una responsabilidad propia.

Posteriormente, mencionó la posibilidad de que este paso se dé “el otro año”, lo que generó revuelo en redes sociales. Comentarios como: "ya era hora", "me encanta esta pareja" y "que buena noticia", destacaron en redes sociales.