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Esposo de Sara Corrales se pronunció tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026: ¿qué reveló?

Damián Pasquini desata opiniones en redes al pronunciarse con un contundente mensaje tras la derrota de Argentina del Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esposo de Sara Corrales se pronunció tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026: ¿qué reveló?
¿Qué dijo el esposo de Sara Corrales tras la derrota de Argentina? | AFP: Valerie Macon

El pasado domingo 19 de julio, una gran variedad de internautas dejó todo tipo de comentarios en las redes sociales en medio del triunfo de la Selección de España al ganar el Mundial 2026 y Argentina quedó de bicampeón.

Por su parte, el esposo de Sara Corrales dejó un contundente mensaje en sus redes sociales por la derrota de Argentina, generando todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales.

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¿Cuál fue el mensaje que dejó Damián Pasquini tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026?

El nombre de Damián Pasquini se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser el esposo de Sara Corrales y ser el padre de la hija que tienen en común llamada Mila, sino también, por un mensaje que dejó en sus redes sobre la derrota de Argentina en el Mundial 2026.

Recientemente, Damián Pasquini quien es un reconocido empresario argentino, dejó un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, en la que dejó un sorprendente mensaje en medio de la derrota de Argentina, expresando las siguientes palabras:

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“Hay gente que vio este Mundial y decidió ponerse del lado del odi*. Y hay gente que eligió emocionarse con una Argentina que jamás dejó de intentarlo. Cada uno elige con qué energía quiere vivir”, agregó Damián Pasquini.

Cabe destacar que los futbolistas de la Selección de Argentina dejaron todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por los controversiales comportamientos que tuvieron varios de los jugadores.

¿Quién fue el futbolista argentino que ha sido tendencia por su polémico comportamiento en la final del Mundial 2026?

El nombre de Leandro Paredes se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por su polémico comportamiento cuando finalizó el partido en el Mundial 2026 con los futbolistas españoles Eric García y Pablo Gavi.

Esposo de Sara Corrales se pronunció tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026: ¿qué reveló?
¿Cuál fue la polémica entre algunos futbolistas argentinos en la final del Mundial 2026? | Foto: Freepik

Sin duda, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la polémica reacción que tuvieron varios futbolistas argentinos cuando finalizó el partido y la Selección de España se convirtió en ganadora con un resultado de 1-0.

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