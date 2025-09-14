Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G reveló que rechazó millonario contrato por acompañarla en el Vaticano

El nombre de la artista antioqueña Karol G sigue haciendo historia en el mundo y esta vez fue gracias a su presentación en el Vaticano durante el “Grace for the World” que se llevó los aplausos de millones de fanáticos, colegas y amigos tras su presentación junto a Andrea Bocelli con quien cantó su versión de 'Vivo por ella'.

Durante su presencia en Roma para ensayos y su presentación de este sábado, Karol G no solo contó con la presencia de su equipo, sino también con la compañía de su mejor amigo, el también colombiano Daiky Gamboa, quien hizo una inesperada confesión y dedicatoria luego de su presentación.

¿Cuál fue el contrato que perdió Daiky Gamboa por acompañar a Karol G en el vaticano?

En medio de las celebraciones, Daiky compartió un carrete fotográfico en sus redes sociales donde se mostró compartiendo con Karol en diferentes de este reencuentro, tras más de 2 meses sin verse: "es la primera vez que pasamos tanto tiempo sin coincidir, y la peor parte… es que solo se va a poner peor".

Sin embargo, en medio de su mensaje hubo una revelación que lalmó particularmente la atención y fue cuando reveló que hizo de lado sus compromisos y que incluso rechazó un importante contrato y viaje por estar al lado de su mejor amiga en un momento tan especial.

"Me olvidé de la semana de la moda, le dije no a un contrato y un viaje, porque sabía que tenía que venir a verla brillar, y es que siempre la he visto brillar, pero esta vez, iba a ser algo especial, así que el mundo se podía caer si quería, pero yo iba a estar ahí viéndola con mi boca abierta como siempre, llorando para luego mori% de risa. Hoy mientras escribo esto, ya ambos estamos en aviones diferentes, y desde ya cuanta falta me hace, pero qué feliz fui de haber estado con ella 3 días y poder ser testigo del poder que tiene la fe en uno mismo, el trabajo duro y la disciplina", expresó Daiky.

Daiky Gamboa reveló parte de los sacrificios de Karol G para lograr hitos como su presentación en el vaticano

Gamboa reveló que detrás del éxito que muchos evidencian, hay una mujer disciplinada, cargada de ganas y con muy poco descanso, que trabaja fuerte para que todo sea una realidad. Expresó que son sus amigos, familiares y el equipo de trabajo quienes tienen que insistir para que haga una pausa y se dé un respiro con tranquilidad.

Cerró diciendo que no puede estar más orgulloso de ver la mujer y profesional en la que se sigue convirtiendo y que ella lo inspira a ser una mejor versión. Añadió que entre lágrimas, solo puede aplaudir de pie sus triunfos y lo que sabe que aún viene para ella.