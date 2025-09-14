Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G reveló que rechazó millonario contrato por acompañarla en el Vaticano

El antioqueño se mostró muy conmovido en redes sociales y le dedicó extenso mensaje a la artista colombiana.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Daiky Gamboa rechazó millonario contrato por acompañar a Karol G en el Vaticano
Daiky Gamboa rechazó millonario contrato por acompañar a Karol G en el Vaticano. Fotos de AFP: Dia Dipasupil

El nombre de la artista antioqueña Karol G sigue haciendo historia en el mundo y esta vez fue gracias a su presentación en el Vaticano durante el “Grace for the World” que se llevó los aplausos de millones de fanáticos, colegas y amigos tras su presentación junto a Andrea Bocelli con quien cantó su versión de 'Vivo por ella'.

Durante su presencia en Roma para ensayos y su presentación de este sábado, Karol G no solo contó con la presencia de su equipo, sino también con la compañía de su mejor amigo, el también colombiano Daiky Gamboa, quien hizo una inesperada confesión y dedicatoria luego de su presentación.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el contrato que perdió Daiky Gamboa por acompañar a Karol G en el vaticano?

En medio de las celebraciones, Daiky compartió un carrete fotográfico en sus redes sociales donde se mostró compartiendo con Karol en diferentes de este reencuentro, tras más de 2 meses sin verse: "es la primera vez que pasamos tanto tiempo sin coincidir, y la peor parte… es que solo se va a poner peor".

Sin embargo, en medio de su mensaje hubo una revelación que lalmó particularmente la atención y fue cuando reveló que hizo de lado sus compromisos y que incluso rechazó un importante contrato y viaje por estar al lado de su mejor amiga en un momento tan especial.

"Me olvidé de la semana de la moda, le dije no a un contrato y un viaje, porque sabía que tenía que venir a verla brillar, y es que siempre la he visto brillar, pero esta vez, iba a ser algo especial, así que el mundo se podía caer si quería, pero yo iba a estar ahí viéndola con mi boca abierta como siempre, llorando para luego mori% de risa. Hoy mientras escribo esto, ya ambos estamos en aviones diferentes, y desde ya cuanta falta me hace, pero qué feliz fui de haber estado con ella 3 días y poder ser testigo del poder que tiene la fe en uno mismo, el trabajo duro y la disciplina", expresó Daiky.

Daiky Gamboa reveló parte de los sacrificios de Karol G para lograr hitos como su presentación en el vaticano

Gamboa reveló que detrás del éxito que muchos evidencian, hay una mujer disciplinada, cargada de ganas y con muy poco descanso, que trabaja fuerte para que todo sea una realidad. Expresó que son sus amigos, familiares y el equipo de trabajo quienes tienen que insistir para que haga una pausa y se dé un respiro con tranquilidad.

Cerró diciendo que no puede estar más orgulloso de ver la mujer y profesional en la que se sigue convirtiendo y que ella lo inspira a ser una mejor versión. Añadió que entre lágrimas, solo puede aplaudir de pie sus triunfos y lo que sabe que aún viene para ella.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de conveniente e hipócrita con Melissa Gate Yina Calderón

EN VIDEO: Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de conveniente e hipócrita con Melissa Gate

La empresaria de fajas no se quedó callada ante las acusaciones que le estaban haciendo por querer "ganarse" el fandom de Melissa.

Melissa Gate habló sin pelos en la lengua sobre Karina y Altafulla: "son ellos los que molestan" Melissa Gate

Melissa Gate habló sin pelos en la lengua sobre Karina y Altafulla: "son ellos los que molestan"

La antioqueña dejó claro que no le interesa nada que tenga que ver con la pareja, pero que ellos no hacen lo mismo.

Shakira enamoró bailando y le recordaron a Piqué Shakira

Shakira enamoró con sus movimientos y muchos le recordaron a Piqué

La colombiana se llevó los elogios de millones de internautas y colegas del medio con su llamativo baile.

Lo más superlike

Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

En Miss Universe Colombia, las candidatas enfrentaron una prueba como presentadoras. Miss Risaralda quedó como líder de la tabla de posiciones.

Karol G tras show en el Vaticano Karol G

Karol G rompió en llanto tras su presentación en el Vaticano

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada