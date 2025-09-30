Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cuerpo sin vida de B-King aún continúa en territorio mexicano: esto se sabe

Stefanía Agudelo reveló nuevos detalles sobre el traslado y honras fúnebres de B-King a territorio colombiano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Misterio en torno a B-King: su cuerpo sin vida continúa en México
El cuerpo de B-King sigue en México: lo que se sabe tras su trágica partida. (Foto Canal RCN).

A dos semanas de su desaparición en México y una semana después de confirmarse su muerte, la familia de B-King reveló que el cuerpo del cantante Bayron Sánchez aún no ha sido repatriado.

¿Por qué el cuerpo sin vida de B-King aún no había sido repatriado?

En diálogo con Noticias RCN, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, reveló que, pese a que han pasado varios días desde que se confirmó la muerte del joven artista, solo hasta este martes 30 de septiembre se pudo adelantar el proceso de repatriación.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

La influenciadora explicó que, en el transcurso de la jornada, el cuerpo de su hermano llegaría a territorio colombiano para ser velado en Medellín, en un acto privado y familiar, con el fin de darle una despedida tranquila y llena de amor.

“Mi hermano era un pelado muy querido, enfocado en su música y sin problemas con nadie”, expresó Stefanía.

De esta manera, en las próximas horas Bayron Sánchez se ‘reencontrará’ con los suyos en su país natal, para recibir una despedida digna rodeado de sus familiares y amigos más cercanos.

¿Qué se sabe sobre las investigaciones frente a la muerte de B-King y Regio Clown?

Han pasado poco más de 15 días desde que todo inició y las autoridades aún no logran dar con los responsables de las muertes de B-King y Regio Clown. No obstante, ya fue localizado el automóvil en el que habrían sido trasladados momentos antes de su deceso, así como una casa abandonada donde, al parecer, permanecieron retenidos durante varias horas.

Ella es la hermana de B-King quien se pronunció en redes.
¿Qué dijo la hermana de B-King tras su fallecimiento? | Foto: Canal RCN

Ante este panorama, Stefanía aprovechó el espacio para hacer un llamado a los gobiernos de México y Colombia a unirse como países y avanzar lo más pronto posible en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos de este atroz crimen.

Por lo pronto, las autoridades aseguran estar adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias y responsables de las muertes de B-King y Regio Clown.

