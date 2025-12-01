'Cuca' Caicedo lanzó lanzó pulla contra Marlon Solórzano, esto dijo

Estefanía Caicedo, mejor conocido conocida como 'La Cuca' Caicedo, recientemente causó revuelo en redes sociales al lanzar contundente pulla contra su expareja Marlon Solórzano, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado sorprendió con confesión sobre Claudia Bahamón: "juntó el ganado"

¿Qué dijo 'La Cuca' Caicedo sobre su expareja, Marlon Solórzano?

En medio de una entrevista que concedió la actual aspirante a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al programa Buen día Colombia, no dudó en referirse a lo que fue la participación de Solórzano en el reality de convivencia, esto luego de dar a conocer las razones por las que quiere ser parte del formato.

Artículos relacionados Juliana Calderón Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

"Yo sí quiero mostrarles cómo es que se juega, porque mi ex el año pasado no hizo como mucho", dijo la mujer caleña sin titubeos.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Frente a su sorpresiva respuesta, los presentadores no dudaron en preguntarle a quién se refería, por lo que ahí mismo dio a conocer que se trataba de Marlon.

La Cuca Caicedo contó detalles de su ruptura con Marlon Solórzano. Foto | Canal RCN.

Por su parte, 'La Cuca' reiteró nuevamente que, si él pudo, refiriéndose a su ex, por qué ella no, "yo si le voy a mostrar cómo es que se juega esto", insistió.

¿Cómo terminó la relación de 'La Cuca' Caicedo y Marlon Solórzano?

De acuerdo con la versión de la influenciadora vallecaucana, las cosas entre ella y el exparticipante no terminaron mal, pues reveló que se trató de una decisión de mutuo acuerdo, pues desde su punto de vista no vale la pena concluir una relación en malos términos, ya que considera que se deben terminar bien.

"Yo siempre voy a honrar la relación que tuve con él, mientras yo estuve con él, me ayudó en muchas cosas, pudimos tener una linda amistad", señaló Caicedo.

Sin embargo, fue clara al mencionar que, ya lo que él haya decido hacer después de su noviazgo, es algo que a ella no le incumbe y con lo que no tiene nada que ver, "ya es asunto de él", aseguró.

La Cuca Caicedo lanzó pulla contra Marlon Solórzano. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es el grupo de aspirantes de 'La Cuca' Caicedo?

Por ahora, la Estefanía hace parte del cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, por lo que se enfrenta a cinco mujeres más que esperan ganar ese único cupo para llegar al reality de convivencia, ellas son: Angélica Sierra, Laura Jiménez, Luisa Cortina Tatana Mejía y Daniela Henao.

Recuerda que las votaciones para elegir a la cuarta habitante de la tercera temporada estarán abiertas hasta el próximo domingo 16 de noviembre, para votar, solo debes seguir los siguientes pasos: