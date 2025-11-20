¿Cuáles son los premios que recibirá la Miss Universe 2025?, te lo contamos

La nueva Miss Universe, que recibirá la corona de Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, quien fue la ganadora de Miss Universo 2024, se llevará varios premios.

¿Cuáles serán los premios que se llevará la nueva Miss Universe?

La nueva soberana no solo se llevará el título como la mujer más del mundo y lucirá una lujosa corona, avaluada cerca a los 5 millones de dólares, alrededor del mundo presumiendo su belleza por un año, sino que gozará de otros privilegios.

La nueva Miss Universo recibirá un premio de 250 mil dólares , además de un sueldo mensual de cerca de 50 mil dólares.

, además de un Tendrá un apartamento completamente equipado para ella en New York, Estados Unidos con todos los gastos pagos.

completamente equipado para ella en New York, Estados Unidos con todos los gastos pagos. Contará con un equipo de asesores, diseñadores, vestuaristas, dermatólogos, entre otros profesionales disponibles completamente para ella.

de asesores, diseñadores, vestuaristas, dermatólogos, entre otros profesionales disponibles completamente para ella. Recibirá durante un año productos de diferentes patrocinadores de maquillaje, joyas y ropa.

de diferentes patrocinadores de maquillaje, joyas y ropa. Cuenta con una agenda programada con apariciones importantes en diferentes escenarios a nivel mundial de gran importancia que servirán como publicidad en su marca personal.

a nivel mundial de gran importancia que servirán como publicidad en su marca personal. Asimismo, firmará contratos para ser imagen de diferentes e importantes marcas que ayudarán a resaltar su imagen.

Cabe destacar que, la Miss Universo también tendrá que cumplir con varios compromisos benéficos, pues más allá de lucir bien debe ser imagen y apoyo en diferentes causas sociales, haciendo parte de varios eventos como conferencias y actividades benéficas.

¿Cómo ha sido la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, se ha llevado todos los elogios y aplausos no solo del país, que le ha demostrado todo su apoyo, sino también de expertos en reinados y fanáticos del certamen, destacando que sin duda alguna es una de las favoritas.

La paisa ha demostrado que tiene elegancia, carisma, preparación y belleza para ser la próxima Miss Universo.

Recuerda que para ver la gran gala de coronación puedes conectarte a la pantalla del Canal RCN a partir de las 8:00 p.m. donde podrás todos los detalles del certamen de belleza más importante del mundo, que tiene dado de qué hablar a millones de internautas.