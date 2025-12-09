¿Cuál fue la razón por la que Nina Dobrev y Shaun White cancelaron su compromiso?

Nina Dobrev y Shaun White sorprendieron al anunciar el final de su relación tras cinco años juntos y a menos de un año de haberse comprometido.

Aunque la noticia tomó a muchos fans desprevenidos, allegados a la pareja señalaron que la decisión fue el resultado de diferencias profundas en cuanto a sus prioridades y proyectos de vida.

De acuerdo con fuentes cercanas, la actriz de The Vampire Diaries y el medallista olímpico llegaron a un punto en el que ya no estaban “en la misma página” y prefirieron poner fin a la relación antes de que se desgastara aún más.

¿Qué motivo habría causado la ruptura entre Nina Dobrev y Shaun White?

Según el Daily Mail, el principal factor detrás de la separación fue la diferencia de prioridades. Mientras Shaun White, retirado del snowboard tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, estaba listo para formar una familia, Nina Dobrev estaba enfocada en consolidar su carrera en Hollywood.

“Shaun estaba preparado para casarse y tener hijos, pero Nina quería ver hacia dónde avanzaba su carrera como actriz, algo que sigue siendo muy importante para ella”, explicó una fuente.

Los cercanos a la pareja aseguraron que la chispa inicial se encendió durante la pandemia en 2020, cuando ambos comenzaron a salir y lograron construir una conexión sólida en medio del encierro. Sin embargo, cuando la vida volvió a la normalidad, el panorama cambió.

El principal factor detrás de la separación fue la diferencia de prioridades. (Foto Riccardo Savi / AFP)

“Se enamoraron durante la pandemia y prosperaron, pero cuando todo volvió a la normalidad, algo cambió”, señaló un informante. “Lo que cada uno consideraba importante fue transformándose y eso terminó pasando factura”.

Aunque hubo amor y buenos momentos, el desgaste se hizo evidente. Una fuente aseguró que la relación dejó de crecer y que ambos se “estancaron en sus propias rutinas”. La conclusión fue que lo más sano era terminar antes de caer en una relación sin futuro.

“Sí, había amor, pero como no estaban nutriendo lo que tenían ni llevándolo a algo más, lo lógico fue romper antes de terminar en un matrimonio sin amor”, detalló el informante

De acuerdo con People, la separación fue mutua y se dio en buenos términos. “No fue una decisión fácil, pero se hizo con amor y profundo respeto”, aseguró una fuente cercana a la expareja.

Prueba de ello es que, aunque Dobrev eliminó de sus redes la publicación en la que anunciaban su compromiso, ambos han optado por el silencio mediático y no han entrado en reproches públicos.

¿Cuándo se comprometieron Nina dobrev y Shaun White?

La pareja hizo oficial su relación en abril de 2020 y en 2024 anunciaron su compromiso después de que el deportista le propusiera matrimonio en Nueva York. En más de una ocasión, White había manifestado su deseo de convertirse en padre.

Nina Dobrev quería enfocarse en su carrera mientras que White quería formar una familia. (Foto Rodger Bosch / AFP)

“Me encantaría ser papá, es algo que me emociona mucho”, declaró en 2022.

Sin embargo, esas ilusiones no lograron alinear los planes de ambos y, tras cinco años juntos, decidieron tomar caminos separados.