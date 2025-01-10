Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Critican a Cintia Cossio por usar filtros y mucho maquillaje en sus fotografías: "No parece ella"

Cintia Cossio enfrenta críticas por exceso de maquillaje y filtros en sus recientes fotos en redes sociales.

Paola Canastero Prieto
Cintia Cossio recibe criticas por sus recientes fotografías
Critican a Cintia Cossio por sus recientes fotografías. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora Cintia Cossio compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 7 millones de seguidores, una galería de fotos que llamó la atención de sus fanáticos.

¿Cómo recuperó la figura Cintia Cossio tras dar a luz?

La creadora de contenido sorprendió con su figura, a tan solo un mes del nacimiento de su segundo hijo, Lorenzo, fruto de su relación con el también creador de contenido Jhoan López.

Días antes, la influencer paisa confesó que la disciplina durante el embarazo, combinada con una rutina saludable, le permitió recuperar rápidamente la silueta que tenía antes de convertirse en madre.

En la publicación, además, destacó la importancia de mantener hábitos sanos incluso durante la gestación.

Cintia resaltó que su cuerpo responde cada día a los cuidados que tuvo durante el embarazo y expresó satisfacción por cómo se siente tanto por fuera como por dentro, tras la cesárea.

En esta ocasión, Cossio mostró a sus millones de seguidores una sesión fotográfica en la que aparece con un top negro, el cabello completamente mono y un maquillaje en tonos nude.

 

¿Por qué critican a Cintia Cossio tras su sesión de fotos?

La publicación, compartida hace unas horas, ya acumula miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios en los que los usuarios elogian su figura.

“Cintia, sí es mentira, nunca dio a luz. ¿Cómo es posible que usted se vea así de regia si apenas Lorenzo cumple un mes?”, “Ufff, resultado de un embarazo saludable. Cuando cuidas tu cuerpo, este responde muy bien”, comentaron algunos seguidores, mientras que otros incluso le pidieron que tenga de una vez un tercer hijo, pero que sea una niña.

Sin embargo, algunos criticaron las fotos de Cintia Cossio por su maquillaje y su look en la que le dicen que no es ella que parece otra persona.

“No parece Cintia mucho maquillaje y filtro”, le escribió otra usuaria.

A pesar de las críticas que enfrenta en redes sociales, lo cierto es que hace unos días también se conoció que la influencer paisa estuvo hospitalizada debido a una mastitis y ella misma reveló que Jhoan López fue su cuidador.

