Cristiano Ronaldo dejó fríos a sus fans con inesperado anuncio, ¿se retira de las canchas?

Cristiano Ronaldo es, sin duda, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, y sus impresionantes registros lo respaldan. Por eso, la posibilidad de su pronto retiro de las canchas tiene preocupados a sus fanáticos.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Cuáles fueron las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su retiro del fútbol?

Cristiano Ronaldo ha puesto su nombre en lo más alto de la historia del fútbol tras su paso por clubes como el Real Madrid, Juventus y Manchester United.

Sin embargo, en los últimos años el delantero portugués se alejó del fútbol élite y ha estado jugando en Arabia Saudí, específicamente en el Al Nassr, donde al parecer está viviendo sus últimos años como futbolista profesional.

El jugador a sus 40 años se encuentra en la etapa final de su carrera y aunque siguen siendo titular indiscutible en su club y selección unas recientes declaraciones suyas dejaron ver que está próximo a colgar las botas.

Al ganador de cinco balones de oro le preguntaron sobre si planea retirarse tras la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y su respuesta dejó fríos a sus fans.

“Tendré 41 años y creo que será el momento”.

Cristiano Ronaldo habló sobre su retirada del fútbol. (AFP: PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón confirmó que está estrenando novio con romántico beso, ¿junto al agropecuario?

¿Cuándo se va a retirar Cristiano Ronaldo? Esto reveló

Cristiano Ronaldo confesó que al parecer colgará sus botas tras el Mundial de Fútbol organizado en Canadá, México y Estados Unidos en 2026.

El futbolista fue sincero al decir que es seguro que sea su último Mundial y aunque no confirmó que también deje su equipo actual hizo énfasis en su edad.

“Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé… Como decía, estoy disfrutando de este momento".

Cristiano afirmó que por el momento disfruta de su día a día en el fútbol y aunque cree que cada vez se le pasa el tiempo más rápido no quiere que llegue el día de colgar sus botas.

A modo de broma, el jugador les dio esperanzas a sus fans diciendo que su retiro oficial sería en diez años aproximadamente, no obstante, fue irónico: “Eso sucederá en diez años”.

Cabe destacar que, hasta el momento Portugal aún no está clasificado para el Mundial 2026, pero podría obtener su cupo si vence a Irlanda el próximo 13 de noviembre.

Como era de esperarse las declaraciones de Cristiano no han pasado por desapercibido y muchos de sus fans han estado expresando su tristeza por la cercana retirada del jugador portugués.