Crean polémica canción inspirada en Yina Calderón y su contenido desata controversia

Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón continúa en el ojo del huracán luego de que, en las últimas semanas, revelara polémicas opiniones sobre diferentes creadores de contenido con los que alguna vez compartió tiempo. A raíz de esto, un internauta creó una controvertida canción inspirada en la influenciadora, la cual generó debate en redes sociales.

¿Cuáles son las polémicas que rodean actualmente a Yina Calderón?

En redes sociales como TikTok comenzó a viralizarse un audio de una canción creada por un internauta, inspirada en Yina Calderón y en las constantes controversias que la rodean debido a sus comentarios y afirmaciones sobre otras personas.

En días recientes, la polémica creadora de contenido lanzó ofensivos comentarios contra la influenciadora caleña conocida como La Jesuu, refiriéndose de manera despectiva a su tono de piel, lo que generó acusaciones de rac*smo por parte de decenas de internautas.

Por otro lado, la empresaria también protagonizó un enfrentamiento con Emiro Navarro, luego de asegurar que el joven ya no era amigo de Melissa Gate y que, además, gastaba su dinero en actividades cuestionables.

Estas declaraciones no solo provocaron la respuesta de Emiro Navarro, quien se defendió públicamente, sino que también llevaron a que Melissa Gate le retirara su amistad a Yina por hacer afirmaciones sin fundamento.

¿Qué dice la polémica canción inspirada en Yina Calderón?

A raíz del revuelo en redes sociales, un internauta decidió crear una canción inspirada y dedicada a Yina Calderón, en la que expresa el cansancio de muchas personas ante los constantes pronunciamientos y ataques de la influenciadora hacia otros con el fin de figurar en redes.

“Yina Calderón, ya estamos cansados de ti, mamita, ya no pegas ni con chicle, metida, sap*, chismosa”, se escucha al inicio de la canción.

Además, el creador de la canción menciona temas como la amistad de Emiro Navarro y Melissa Gate, las operaciones de biop*límeros de Yina y hasta le pide a Andrea Valdiri que se enfrente con toda en el ring de boxeo donde se medirá con Calderón.

“Fiona Calderón en el ring vas a quedar bien papelón, que te den bien d*ro en el hocico. Valdiri, Colombia te lo agradecería”, dice otra de parte de la canción.

