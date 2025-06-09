Con más de 150 mil firmas piden cancelar concierto de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar en México

La presencia de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en las celebraciones de la independencia de Jalisco despertaron una controversia entre la ciudadanía pues miles de personas comenzaron a pedirle al gobierno que cancelen la presentación de la familia Aguilar en el sitio.

El show tendrá lugar el próximo 15 de septiembre y ya suma más de 150 mil firmas recolectadas expresando un descontento con la participación de los artistas durante la temporada de celebración en la ciudad.

Artículos relacionados Viral Así será la camiseta de Colombia para el Mundial 2026: rendirá homenaje a Gabo

¿Por qué se rechaza la participación de la familia Aguilar en las fiestas?

EL motivo principal es la inconformidad frente a los hechos de la familia en presentaciones realizadas en Estados Unidos, donde sus declaraciones sobre temas de migración fueron consideradas poco solidarias y rechazadas por miles de mexicanos que viven por fuera del país.

La familia Aguilar divide opiniones en Jalisco: más de 150 mil firmas piden cancelar su show en las fiestas patrias. (Foto AFP: Victor Chavez).

Para los organizadores de la solicitud de retiro de los artistas, no resulta coherente destinar el dinero de las personas que viven en la ciudad hacia los artistas que desde su punto de vista no comparten ni sienten la tradición mexicana o la empatía hacia la población de Jalisco.

Artículos relacionados Talento internacional Se reveló la verdadera causa de fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

¿Qué decisión se tomó frente a la petición ciudadana?

Los ciudadanos proponen que los recursos sean utilizados para apoyar a músicos locales o emergentes que para ellos representan la mejor cultura y orgullo de la región, una ocasión apropiada para resaltar el nuevo talento y la variedad de ritmos que no se conocen aún mundialmente.

A pesar de la presión social y el elevado número de firmas las autoridades confirmaron que el concierto sigue en pie y que el contrato de los artistas fue establecido meses atrás, por lo que legalmente no existe un escenario posible en el que puedan revertirlo sin consecuencias económicas para el estado.

Artículos relacionados Belinda ¡Nueva colaboración! Belinda y Cazzu estrenarán una canción juntas

¿Cuándo se llevará a cabo el concierto de la familia Aguilar?

El evento se llevará a cabo a las 9 pm y será entrada gratuita, y aunque la polémica continúa dividiendo opiniones, el concierto se mantiene en pie como parte central de la programación oficial de las fiestas en Guadalajara.

Más de 150 mil personas firmaron contra la presentación de la familia Aguilar. (AFP/ Ivan Apfel)

Un episodio que refleja como la opinión pública puede influir en la percepción de los artistas y cómo los escenarios sociales terminan entrelazándose en este tipo de eventos.