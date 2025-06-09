Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Con más de 150 mil firmas piden cancelar concierto de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar en México

Más de 150 mil firmas buscan cancelar el show de los Aguilar en Jalisco, pero el gobierno ya confirmó que la presentación seguirá en pie.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Más de 150 mil firmas contra la familia Aguilar en las fiestas de Jalisco
Polémica en Guadalajara: ciudadanos rechazan a la familia Aguilar. (Foto AFP: Victor Chavez).

La presencia de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en las celebraciones de la independencia de Jalisco despertaron una controversia entre la ciudadanía pues miles de personas comenzaron a pedirle al gobierno que cancelen la presentación de la familia Aguilar en el sitio.

El show tendrá lugar el próximo 15 de septiembre y ya suma más de 150 mil firmas recolectadas expresando un descontento con la participación de los artistas durante la temporada de celebración en la ciudad.

¿Por qué se rechaza la participación de la familia Aguilar en las fiestas?

EL motivo principal es la inconformidad frente a los hechos de la familia en presentaciones realizadas en Estados Unidos, donde sus declaraciones sobre temas de migración fueron consideradas poco solidarias y rechazadas por miles de mexicanos que viven por fuera del país.

Declaraciones pasadas sobre migración tienen en aprietos a los Aguilar.
La familia Aguilar divide opiniones en Jalisco: más de 150 mil firmas piden cancelar su show en las fiestas patrias. (Foto AFP: Victor Chavez).

Para los organizadores de la solicitud de retiro de los artistas, no resulta coherente destinar el dinero de las personas que viven en la ciudad hacia los artistas que desde su punto de vista no comparten ni sienten la tradición mexicana o la empatía hacia la población de Jalisco.

¿Qué decisión se tomó frente a la petición ciudadana?

Los ciudadanos proponen que los recursos sean utilizados para apoyar a músicos locales o emergentes que para ellos representan la mejor cultura y orgullo de la región, una ocasión apropiada para resaltar el nuevo talento y la variedad de ritmos que no se conocen aún mundialmente.

A pesar de la presión social y el elevado número de firmas las autoridades confirmaron que el concierto sigue en pie y que el contrato de los artistas fue establecido meses atrás, por lo que legalmente no existe un escenario posible en el que puedan revertirlo sin consecuencias económicas para el estado.

¿Cuándo se llevará a cabo el concierto de la familia Aguilar?

El evento se llevará a cabo a las 9 pm y será entrada gratuita, y aunque la polémica continúa dividiendo opiniones, el concierto se mantiene en pie como parte central de la programación oficial de las fiestas en Guadalajara.

Ciudadanos proponen invertir en artistas locales en lugar de traer a la familia Aguilar.
Más de 150 mil personas firmaron contra la presentación de la familia Aguilar. (AFP/ Ivan Apfel)

Un episodio que refleja como la opinión pública puede influir en la percepción de los artistas y cómo los escenarios sociales terminan entrelazándose en este tipo de eventos.

