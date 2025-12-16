Claudia Bahamón comparte momentos de su viaje y revela el mágico lugar donde está

Claudia Bahamón volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir en sus historias de Instagram que se encontraba en Canadá.

La presentadora, conocida por mantener su vida personal con discreción, sorprendió al mostrar algunos momentos de este viaje que rápidamente despertaron curiosidad entre sus seguidores.

¿Qué mostró Claudia Bahamón durante su viaje a Canadá?

A través de una serie de publicaciones, Bahamón dejó ver primero una emotiva imagen junto a sus hijos dentro de un avión.

Posteriormente, compartió una fotografía en la que aparece una imponente edificación, muy característica del estilo arquitectónico del país.

Aunque Claudia Bahamón no ofreció mayores explicaciones sobre el motivo del viaje, sí dejó pistas claras del lugar en el que se encontraba.

En una de sus historias se pudo observar la ubicación marcada como Whistler, Canadá, así como la temperatura del momento, que rondaba los 5 grados, dando cuenta del clima frío que acompaña este destino.

Pese a que las imágenes compartidas por la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia no fueron muchas, sí suficientes para generar conversación en redes sociales.

Claudia Bahamón disfruta de Whistler con sus hijos. (Foto: Canal RCN)

Whistler es reconocido por ser un destino turístico rodeado de montañas y escenarios naturales, especialmente visitado en temporadas de fin de año.

Aunque Claudia Bahamón no confirmó actividades específicas, las imágenes bastaron para evidenciar que pasará estos días en un lugar tranquilo, alejada de las cámaras y de las luces de los sets de televisión.

¿Se trata de un viaje familiar por temporada de descanso?

Fiel a su estilo reservado, Claudia Bahamón no reveló si el viaje tiene un motivo laboral o personal.

Sin embargo, por las imágenes compartidas y la compañía de sus hijos, muchos internautas interpretaron que podría tratarse de un periodo de vacaciones, posiblemente para disfrutar de las festividades de fin de año en un entorno diferente.

La presentadora ha optado en varias ocasiones por mantener ciertos aspectos de su vida lejos del foco mediático, lo que hace que cada publicación de este tipo cobre mayor relevancia.

En esta ocasión, sin entrar en muchos detalles, Claudia Bahamón dejó claro el lugar y el clima, compartiendo un momento que permitió a sus seguidores acercarse a su lado más personal.