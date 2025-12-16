Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón comparte momentos de su viaje y revela el mágico lugar donde está

Una publicación de Claudia Bahamón despertó la curiosidad entre sus seguidores de dónde se encuentra la presentadora.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Claudia Bahamón revela detalles de su viaje a Canadá
Claudia Bahamón disfruta de Whistler con sus hijos. (Foto: Canal RCN)

Claudia Bahamón volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir en sus historias de Instagram que se encontraba en Canadá.

Artículos relacionados

La presentadora, conocida por mantener su vida personal con discreción, sorprendió al mostrar algunos momentos de este viaje que rápidamente despertaron curiosidad entre sus seguidores.

¿Qué mostró Claudia Bahamón durante su viaje a Canadá?

A través de una serie de publicaciones, Bahamón dejó ver primero una emotiva imagen junto a sus hijos dentro de un avión.

Posteriormente, compartió una fotografía en la que aparece una imponente edificación, muy característica del estilo arquitectónico del país.

Artículos relacionados

Aunque Claudia Bahamón no ofreció mayores explicaciones sobre el motivo del viaje, sí dejó pistas claras del lugar en el que se encontraba.

En una de sus historias se pudo observar la ubicación marcada como Whistler, Canadá, así como la temperatura del momento, que rondaba los 5 grados, dando cuenta del clima frío que acompaña este destino.

Pese a que las imágenes compartidas por la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia no fueron muchas, sí suficientes para generar conversación en redes sociales.

Claudia Bahamón revela detalles de su viaje a Canadá
Claudia Bahamón disfruta de Whistler con sus hijos. (Foto: Canal RCN)

Whistler es reconocido por ser un destino turístico rodeado de montañas y escenarios naturales, especialmente visitado en temporadas de fin de año.

Aunque Claudia Bahamón no confirmó actividades específicas, las imágenes bastaron para evidenciar que pasará estos días en un lugar tranquilo, alejada de las cámaras y de las luces de los sets de televisión.

¿Se trata de un viaje familiar por temporada de descanso?

Fiel a su estilo reservado, Claudia Bahamón no reveló si el viaje tiene un motivo laboral o personal.

Artículos relacionados

Sin embargo, por las imágenes compartidas y la compañía de sus hijos, muchos internautas interpretaron que podría tratarse de un periodo de vacaciones, posiblemente para disfrutar de las festividades de fin de año en un entorno diferente.

La presentadora ha optado en varias ocasiones por mantener ciertos aspectos de su vida lejos del foco mediático, lo que hace que cada publicación de este tipo cobre mayor relevancia.

En esta ocasión, sin entrar en muchos detalles, Claudia Bahamón dejó claro el lugar y el clima, compartiendo un momento que permitió a sus seguidores acercarse a su lado más personal.

Claudia Bahamón revela detalles de su viaje a Canadá
Claudia Bahamón disfruta de Whistler con sus hijos. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino, hijo de Karina García, emociona las redes. Karina García

Valentino, hijo de Karina García, conquista las redes con un minivlog que alcanzó miles de vistas

Valentino, hijo de Karina García, debutó como creador de contenido con un minivlog que enterneció y emocionó a sus seguidores.

Exparticipante de MasterChef reapareció tras padecer un infarto: ¿cuál es su estado de salud? Talento internacional

Exparticipante de MasterChef reapareció tras padecer un infarto: ¿cuál es su estado de salud?

Famoso exparticipante de MasterChef reapareció con curiosa confesión tras padecer un infarto en los últimos días.

Feid dejó sorpresivo mensaje en sus redes Feid

Feid sorprende al hacer impactante anuncio sobre su vida: "Todo tiene su final"

El reguetonero Feid rompió el silencio e hizo importante anuncio para sus seguidores, ¿confirmó ruptura con Karol G?

Lo más superlike

IA predice final de la liga colombiana Curiosidades

La IA analiza Tolima vs Junior y anticipa un cierre de infarto en la final de la Liga Colombiana

La Inteligencia Artificial analizó la final y anticipó un duelo intenso que podría cambiar el rumbo del campeonato.

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

Esmeralda Camacho: la violinista de Nodal que intriga por su cercanía con él Christian Nodal

¿Quién es Esmeralda? La violinista de Nodal vinculada sentimentalmente con el cantante

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos