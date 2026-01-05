Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón celebró su cumpleaños con una lista de deseos que cautivó en redes

Claudia Bahamón celebró su cumpleaños de una manera especial al compartir en redes sociales una lista de deseos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue la emotiva celebración de cumpleaños de Claudia Bahamón que cautivó en redes
Así fue la emotiva celebración de cumpleaños de Claudia Bahamón que cautivó en redes. (Foto Canal RCN).

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, celebró un nuevo año de vida y lo hizo de una manera especial al compartir en redes sociales una lista de deseos que llamó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Claudia Bahamón su cumpleaños?

Nacida el 5 de enero de 1979 en Neiva, Huila, la icónica presentadora colombiana Claudia Bahamón inspiró a sus cientos de seguidores al compartir una forma diferente de celebrar su cumpleaños número 47. La presentadora de MasterChef Celebrity Colombia decidió compartir con sus fans una lista en la que recopiló deseos, anhelos y recordatorios para lo que enfrentará por el resto del año.

Claudia Bahamón sorprendió en su cumpleaños con deseos que enamoraron a sus fans
Claudia Bahamón sorprendió en su cumpleaños con deseos que enamoraron a sus fans. (Foto Canal RCN).

Con una serie de fotografías en la playa compartidas por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Claudia Bahamón reveló una extensa lista de cosas por vivir en los próximos 365 días.

Artículos relacionados

Entre sus deseos se encontraron algunos como compartir su tiempo con seres queridos, salud, alegría, paciencia, comprensión, sanar, entre otros.

“Hoy, honro la vida que me regalaron mis papás. Quiero seguir contagiando al mundo el privilegio de estar vivos, de amar profundo, de vivir con propósito y de inspirar sonrisas”, mencionó.

Claudia Bahamón compartió una lista de deseos en su cumpleaños y generó reacciones
Claudia Bahamón compartió una lista de deseos en su cumpleaños y generó reacciones. (Foto Canal RCN).

Así mismo, la presentadora aprovechó para agradecer los diferentes mensajes que ha recibido a lo largo del día por parte de sus seguidores, amigos y familiares.

“¡Gracias por siempre regalarme mensajes tan lindos! ¡47 y contando!”, agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas al cumpleaños de Claudia Bahamón?

El cumpleaños de Claudia Bahamón no pasó desapercibido en redes sociales, donde cientos de internautas reaccionaron con mensajes llenos de cariño, admiración y buenos deseos.

Artículos relacionados

Entre los comentarios que se leen en la publicación de la presentadora destacan algunos como: “Feliz cumple, reina”, “Te amamos y te celebramos todos los días. Salud por tu vida”, “Estoy de acuerdo cuando Valentina dice que Clau es una de las caras más hermosas de Colombia. Feliz cumple, Clau”, y “Larga vida, hermosa. Dios te bendiga”.

La presentadora se ha mantenido activa en redes sociales durante este día especial en donde ha reaccionado a cada uno de los mensajes recibidos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara revela su increíble figura a un mes de convertirse en mamá Paola Jara

Paola Jara sorprendió al mostrar su figura tras un mes de haber dado a luz

Paola Jara reapareció en redes sociales y mostró cómo luce su figura a un mes de haber dado a luz.

Johanna Fadul posa a la cámara sonriente. Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprende con radical decisión sobre su cuerpo antes de entrar a La casa de los famosos

La actriz Johanna Fadul contó detalles del procedimiento con el que promete dar sorpresas en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Paola Jara comparte la jornada de vacunas de su hija y conmueve Paola Jara

Paola Jara conmueve al mostrar un momento sensible con su pequeña hija Emilia

Paola Jara compartió un momento sensible con su hija Emilia que despertó empatía entre padres en redes.

Lo más superlike

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3 Sara Uribe

Sara Uribe mostró como luce recién levantada: así se vería en La casa de los famosos 3

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3, reality que se estrena el 12 de enero por Canal RCN.

Influencer falleció tras someterse a un procedimiento estético Viral

Influencer falleció a los 38 años tras someterse a un procedimiento estético

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto