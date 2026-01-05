Claudia Bahamón celebró su cumpleaños con una lista de deseos que cautivó en redes

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, celebró un nuevo año de vida y lo hizo de una manera especial al compartir en redes sociales una lista de deseos que llamó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones.

¿Cómo celebró Claudia Bahamón su cumpleaños?

Nacida el 5 de enero de 1979 en Neiva, Huila, la icónica presentadora colombiana Claudia Bahamón inspiró a sus cientos de seguidores al compartir una forma diferente de celebrar su cumpleaños número 47. La presentadora de MasterChef Celebrity Colombia decidió compartir con sus fans una lista en la que recopiló deseos, anhelos y recordatorios para lo que enfrentará por el resto del año.

Claudia Bahamón sorprendió en su cumpleaños con deseos que enamoraron a sus fans. (Foto Canal RCN).

Con una serie de fotografías en la playa compartidas por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Claudia Bahamón reveló una extensa lista de cosas por vivir en los próximos 365 días.

Entre sus deseos se encontraron algunos como compartir su tiempo con seres queridos, salud, alegría, paciencia, comprensión, sanar, entre otros.

“Hoy, honro la vida que me regalaron mis papás. Quiero seguir contagiando al mundo el privilegio de estar vivos, de amar profundo, de vivir con propósito y de inspirar sonrisas”, mencionó.

Claudia Bahamón compartió una lista de deseos en su cumpleaños y generó reacciones. (Foto Canal RCN).

Así mismo, la presentadora aprovechó para agradecer los diferentes mensajes que ha recibido a lo largo del día por parte de sus seguidores, amigos y familiares.

“¡Gracias por siempre regalarme mensajes tan lindos! ¡47 y contando!”, agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas al cumpleaños de Claudia Bahamón?

El cumpleaños de Claudia Bahamón no pasó desapercibido en redes sociales, donde cientos de internautas reaccionaron con mensajes llenos de cariño, admiración y buenos deseos.

Entre los comentarios que se leen en la publicación de la presentadora destacan algunos como: “Feliz cumple, reina”, “Te amamos y te celebramos todos los días. Salud por tu vida”, “Estoy de acuerdo cuando Valentina dice que Clau es una de las caras más hermosas de Colombia. Feliz cumple, Clau”, y “Larga vida, hermosa. Dios te bendiga”.

La presentadora se ha mantenido activa en redes sociales durante este día especial en donde ha reaccionado a cada uno de los mensajes recibidos.