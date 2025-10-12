Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Celebridades reaccionan en redes al fuerte temblor que despertó a Colombia en la madrugada

El temblor de la madrugada sorprendió a millones y varias celebridades compartieron cómo vivieron el fuerte momento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Valentina Taguado fue una de las primeras en reaccionar al temblor de la madrugada.
Así reaccionaron Valentina Taguado, Laura González y Maleja Restrepo al fuerte temblor de la madrugada. Foto Canal RCN

El país amaneció con sobresalto después del movimiento que se registró durante las horas de la madrugada del miércoles 10 de diciembre del 2025, lo suficientemente intenso como para interrumpir el sueño de millones de colombianos.

Y como era de esperarse, las redes sociales se convirtieron en el primer escenario para compartir sustos y experiencias, entre ellos las de varias figuras públicas que se pronunciaron a través de sus historias de Instagram.

¿Quiénes han sido las primeras celebridades en reaccionar al temblor en Colombia?

EL epicentro fue en Los Santos, Santander y ocurrió cerca de las 03:27 am, sintiéndose en varios lugares de Colombia.

Valentina Taguado, influencer y locutora de Qué Hay Pa’ Dañar, fue una de las primeras en reaccionar y dar señales de alerta, pues a través de sus historias contó con sorpresa que no lograba entender lo que ocurría pues todo parecía moverse a su alrededor.

 

Minutos después, la modelo y creadora de contenido Laura González compartió un mensaje expresando que el temblor la había despertado bruscamente y que el susto había sido tan grande que tardó varios minutos en recuperar la calma.

Y por último, Maleja Restrepo optó por una reacción más ligera y tranquila, publicando un video de su perro acercándose a ella y un comentario de doble sentido con humor que terminó generando risas entre los seguidores, además de confirmar la magnitud del movimiento sísmico.

¿Cómo vivieron los colombianos el temblor de la madrugada?

Las reacciones no solo se limitaron a las celebridades, en redes sociales cientos de usuarios compartieron sus testimonios describiendo el temblor como “muy largo” “fuerte” y algunos aseguraron que fueron sus mascotas las primeras en enterarse.

En varias zonas de Bogotá se reportaron desalojos preventivos en edificios residenciales y conjuntos privados para evitar afectaciones en caso de vivir una réplica del sismo.

Las celebridades recibieron comentarios muy variados en sus historias, especialmente Maleja, quien interactuó con ellos respondiendo a sus mensajes y a las experiencias que cada uno compartió con ella como una forma de hacer catarsis y asimilar el momento.

¿Qué hace tan sísmica a la zona de Los Santos, Santander?

El municipio de Los Santos es uno de los puntos sísmicos más activos del territorio nacional, pues forma parte de una zona en la que interactúan fragmentos de placas tectónicas, lo que genera movimientos frecuentes en las profundidades de la tierra.

El temblor dejó claro, una vez más, la importancia de estar preparados y aunque las celebridades aportaron un toque de humanidad y en el caso de Maleja, hasta de humor, el mensaje que queda es que estos eventos pueden ocurrir en cualquier momento y que la cultura de autoprotección sigue siendo indispensable.

