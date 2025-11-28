Caterin Escobar reveló el regalo que le dieron de cumpleaños, ¿fue Mario Yepes?

La actriz Caterin Escobar estuvo de cumpleaños el pasado 16 de noviembre y aunque el mes está por llegar a su final no ha terminado de recibir regalos y sorpresas.

¿Cuál fue el regalo sorpresa que recibió Caterin Escobar de cumpleaños?

La exparticipante de MasterChef Celebrity dejó ver en la noche del 28 de noviembre el regalo que le dieron antes de que se terminara el año.

La actriz mostró a través de sus historias de Instagram el regalo que recibió de cumpleaños en donde le dieron una tarde spa sorpresa.

La reconocida actriz que cumplió días atrás 43 años compartió a través de sus historias de Instagram el detalle que recibió en el que le dejaron un mensaje bastante emotivo.

Caterin Escobar mostró el regalo que recibió de cumpleaños. (Foto del Canal RCN)

¿Mario Yepes le dio regalo sorpresa a Caterin Escobar?

La actriz compartió detalles del regalo que recibió y ante este se dejó ver bastante feliz y emocionada expresando que no había podido terminar el mes de otra manera.

Cerrando mi mes, definitivamente estuve muy consentida.

La actriz dejó ver el mensaje que le dejaron en su llegada al spa en donde le resaltaron varias de sus cualidades y le dedicaron emotivas palabras.

Feliz cumpleaños, hoy celebramos tu vida, tu energía y ese brillo único que te hace especial. Queremos que este nuevo año te encuentres renovada, en paz y rodeada de bienestar.

La actriz no reveló quién le regaló este regalo, por lo que muchos de sus seguidores lo asociaron con el exfutbolista Mario Alberto Yepes.

¿Cuál fue el mensaje de Mario Yepes para Caterin Escobar en su cumpleaños?

Caterin Escobar había compartido detalles de lo que fue su celebración de cumpleaños, en donde mostró lo especial que fue esta fecha.

Precisamente, Yepes le había dejado un amoroso mensaje a la actriz en medio de su publicación de cumpleaños en donde le expresó su cariño.

El exfutbolista le expresó todo su cariño a la actriz en donde la llamó por primera vez 'amor' de manera pública.

“Te mereces lo mejor, mi amor”.

Este amoroso mensaje de Yepes no pasó por desapercibido en redes sociales en donde muchos se mostraron encantados por la aparente relación del exjugador y la actriz.

Cabe resaltar que la actriz ni el futbolista han hablado públicamente de su relación sentimental, la cual nació al parecer en medio de MasterChef Celebrity.