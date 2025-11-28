Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Caterin Escobar reveló el regalo que le dieron de cumpleaños, ¿fue Mario Yepes?

La exparticipante de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar mostró el regalo que recibió de cumpleaños y muchos lo asocian a Yepes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Caterin Escobar mostró el regalo de cumpleaños que le dieron
Caterin Escobar mostró el regalo que le dieron de sorpresa. (Fotos Canal RCN)

La actriz Caterin Escobar estuvo de cumpleaños el pasado 16 de noviembre y aunque el mes está por llegar a su final no ha terminado de recibir regalos y sorpresas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el regalo sorpresa que recibió Caterin Escobar de cumpleaños?

La exparticipante de MasterChef Celebrity dejó ver en la noche del 28 de noviembre el regalo que le dieron antes de que se terminara el año.

La actriz mostró a través de sus historias de Instagram el regalo que recibió de cumpleaños en donde le dieron una tarde spa sorpresa.

La reconocida actriz que cumplió días atrás 43 años compartió a través de sus historias de Instagram el detalle que recibió en el que le dejaron un mensaje bastante emotivo.

Caterin Escobar, Mario Yepes
Caterin Escobar mostró el regalo que recibió de cumpleaños. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Mario Yepes le dio regalo sorpresa a Caterin Escobar?

La actriz compartió detalles del regalo que recibió y ante este se dejó ver bastante feliz y emocionada expresando que no había podido terminar el mes de otra manera.

Cerrando mi mes, definitivamente estuve muy consentida.

La actriz dejó ver el mensaje que le dejaron en su llegada al spa en donde le resaltaron varias de sus cualidades y le dedicaron emotivas palabras.

Feliz cumpleaños, hoy celebramos tu vida, tu energía y ese brillo único que te hace especial. Queremos que este nuevo año te encuentres renovada, en paz y rodeada de bienestar.

La actriz no reveló quién le regaló este regalo, por lo que muchos de sus seguidores lo asociaron con el exfutbolista Mario Alberto Yepes.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de Mario Yepes para Caterin Escobar en su cumpleaños?

Caterin Escobar había compartido detalles de lo que fue su celebración de cumpleaños, en donde mostró lo especial que fue esta fecha.

Precisamente, Yepes le había dejado un amoroso mensaje a la actriz en medio de su publicación de cumpleaños en donde le expresó su cariño.

El exfutbolista le expresó todo su cariño a la actriz en donde la llamó por primera vez 'amor' de manera pública.

“Te mereces lo mejor, mi amor”.

Este amoroso mensaje de Yepes no pasó por desapercibido en redes sociales en donde muchos se mostraron encantados por la aparente relación del exjugador y la actriz.

Cabe resaltar que la actriz ni el futbolista han hablado públicamente de su relación sentimental, la cual nació al parecer en medio de MasterChef Celebrity.

Caterin Escobar y Mario Yepes viven su romance
Así Caterin Escobar y Mario Yepes confirman que están más unidos que nunca. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mateo Varela celebró su cumpleaños Mateo Varela

Mateo Varela, ex de La casa de los famosos, cumplió años y así se lo celebró Norma Nivia

Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mostró la sorpresa que le dio Norma Nivia de cumpleaños.

Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN. Marcela Reyes

Marcela Reyes causó intriga en redes tras compartir misterioso anuncio: "uf lo que se viene"

La Dj Marcela Reyes se dejó ver en lo que sería un día de grabación de lo que podría ser su próximo proyecto.

Paola Jara sorprendió con confesión Paola Jara

Paola Jara mostró a Emilia tras una semana de su nacimiento: "No me las creo"

La cantante Paola Jara compartió las primeras fotos de Emilia tras una semana de su nacimiento e hizo confesión en sus redes.

Lo más superlike

JARKA presenta “El Milagroso” Talento nacional

Reconocido artista se vuelve tendencia tras canción decembrina: así suena 'El Milagroso'

El artista caleño JARKA presenta “El Milagroso”, el decembrino que celebra la tradición colombiana entre fiesta, desamor y barrio.

Ángela Aguilar reveló la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal Ángela Aguilar

Así fue la celebración del día de "Acción de Gracias" de Christian Nodal y Ángela Aguilar

WhatsApp Web Tecnología

WhatsApp Web: el paso clave que todos olvidan al desconectarse y no es cerrar sesión

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo