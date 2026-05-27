Carolina Ramírez sorprendió al aparecer en la selva a semanas de dar a luz: reveló cuándo nacerá su bebé

Carolina Ramírez volvió a sorprender a sus seguidores luego de compartir un inesperado video en medio de la recta final de su embarazo.

Artículos relacionados Viral Mamá del piloto fallecido en accidente de Yeison Jiménez hizo grave denuncia

La actriz, que desde hace varios meses ha venido documentando parte de esta nueva etapa de su vida en redes sociales, mostró cómo se prepara para la llegada de su bebé y reveló algunos detalles inéditos sobre el nacimiento del pequeño.

En esta ocasión, lo que más llamó la atención fue verla caminando en medio de una selva junto a su pareja, situación que rápidamente generó comentarios y preguntas entre sus seguidores.

Carolina Ramírez mostró cómo vive la recta final de su embarazo en plena selva (Foto freepik)

¿Por qué Carolina Ramírez estaba en la selva?

A través de sus historias y publicaciones, Carolina contó que sus médicos le recomendaron mantenerse activa y realizar caminatas durante las últimas semanas de embarazo.

Sin embargo, según explicó entre risas, su pareja decidió llevar esa recomendación a otro nivel.

“Martín no es tan normal. Una calle o un camino abierto no. Él me trajo a una selva”, comentó la actriz mientras mostraba el recorrido rodeado de naturaleza.

En el video se observa a Carolina en una caminata tranquila en medio de un ambiente selvático.

La publicación generó múltiples reacciones, ya que muchos seguidores se sorprendieron al verla tan activa y aventurera a pocas semanas de dar a luz.

Otros incluso bromearon preguntando si el bebé nacería “en plena selva” por el lugar donde decidió hacer ejercicio.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra sufrió inesperada pérdida en el río Magdalena: hombres se lanzaron al agua para ayudarlo

¿Cuándo nacerá el bebé de Carolina Ramírez?

La actriz también aprovechó para revelar que ya se encuentra en las últimas semanas de gestación.

Según explicó, todavía le faltan aproximadamente dos semanas para el nacimiento de su bebé, por lo que se estima que el parto podría ocurrir durante la semana del 8 de junio.

Aunque Carolina aún no ha confirmado el género ni el nombre del bebé, sí reveló un detalle muy especial sobre su nacimiento.

La actriz contó que el pequeño nacerá en México, país donde actualmente reside junto a su esposo.

Además, explicó que el bebé tendrá tres nacionalidades: colombiana por ella, argentina por su pareja Martín y mexicana por el lugar donde nacerá.

Las publicaciones de Carolina Ramírez han sido ampliamente comentadas por sus seguidores, quienes constantemente le envían mensajes de cariño y apoyo mientras espera la llegada de su primer hijo.