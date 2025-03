La influenciadora Camila Rodríguez, conocida como 'Cara' decidió hablar sobre su relación y su polémica ruptura con el cantante Beéle tras su supuesta infidelidad.

Cara contó en entrevista en el podcast "Hablemos de Tal" sobre cómo fue su matrimonio con el artista Beéle y cómo lo apoyó durante su proceso musical para que tuviera gran éxito, destacando lo mucho que le ayudó siendo su corista y su mánager.

Asimismo, dio a conocer cómo descubrió la primera infidelidad del artista, la cual no se esperaba.

“Le llegó un mensaje mientras yo le hacía la maleta para que se fuera a trabajar a Miami. Él tenía dos celulares. Como yo era su road manager, tenía acceso a todo. La gente pensaba que él les respondía, pero en realidad, era yo quien manejaba esos mensajes. Vi el chat con la ‘novia’, no voy a decir mucho más porque también es conocida, pero todo lo grabé (...) le dije dame el celular, y él me dijo que no, que por qué. Le respondí, ‘tu privacidad la perdiste cuando te casaste conmigo’”, relató.