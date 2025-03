La prometida del actor el 'Negro' Salas se pronunció sobre las acusaciones de una aparente infidelidad por parte del actor revelada por la empresaria Yina Calderón en una dinámica en La casa de los famosos Colombia de 'Etiquetas'.

Allí la influenciadora hizo mención de un supuesto acercamiento del actor con una amiga de ella, cuya confesión la hizo luego de que él detallara que no se involucraría con una mujer como ella.

Tras dicho suceso, la Abuela le confesó a la Toxi Costeña que el actor no volvió a irse en contra de Yina Calderón desde dicho comentario, a lo que la cantante le reveló la información que tiene la empresaria.

Luego de que el momento fuera compartido en la cuenta de Instagram de La casa de los famosos Colombia, la prometida del actor Ana María Espinosa comentó arremetiendo contra las famosas y defendiendo su relación con el 'Negro' Salas.

Cabe destacar que, el actor indicó que solo hicieron una videollamada donde la amiga y Yina lo invitaron a una fiesta y ya.

"A mí no me preocupa eso, porque yo no he salido ni he tenido cuento con ella. El que nada debe nada teme, así que, a mí no me preocupan esa clase de amenazas sin sentido. Mi mujer sabe la clase de persona que soy y el compromiso que tengo con ella", agregó.