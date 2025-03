José nominó a Melissa de frente en La casa de los famosos

La jornada de La casa de los famosos Colombia de este miércoles 5 de marzo estuvo marcada por una dinámica de nominación completamente diferente, en la que los participantes tuvieron que enfrentarse cara a cara y dar sus razones sin derecho a réplica. Una de las nominaciones que más llamó la atención fue la de José Rodríguez a Melissa y viceversa, pues Yaya se convirtió en el punto de quiebre en su amistad.

Pese a haber tenido contacto con Melissa Gate luego de la eliminación de Yaya Muñoz, José Rodríguez dejó claro que no perdonó a la influenciadora por haber nominado a su pareja y que posteriormente hubiera sido eliminada, por lo que aprovechó la noche de nominación para hacerle saber su molestia y sobre todo que no la quería dentro de La casa de los famosos Colombia.

Según comentó José tomaba la decisión de darle dos puntos debido a que habría traicionado su amistad.

“Creo que eres una gran jugadora, pero más que el juego, a mí me gusta la gente leal. Hiciste un pacto en tu cuarto en el que se suponía que ibas a salvar a Coco… te salió súper bien, le tiraste a Yaya: jugada maestra. Pero yo también estaba cuando le dijiste a ella quiénes eran tus favoritos, yo estaba dentro de esos favoritos, entonces no quiero ser de tus favoritos, porque si a tus favoritos les haces eso, imagínate a los que no lo son. Entonces mis dos puntos son para ti”.

Al llegar su turno de nominar, Melissa Gate no dudó en devolverle los dos votos que el joven le otorgó para dejarle clara su posición frente a la actitud que había tomado a raíz de su decisión de nominar a Yaya Muñoz.

“te devuelvo tus pelotas, las vas a necesitar. Y al igual que tú, cuando veo actitudes en una persona que no me parecen, me alejo sin dar explicaciones. No tengo nada más para decirte”