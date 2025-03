Hace unos días, los presentadores de La casa de los famosos Colombia 2025, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, dieron una noticia que revolucionó al público del reality del Canal RCN.

¿Qué se sabe del nuevo participante que va a entrar a La casa de los famosos 2025?

Aunque son pocos los detalles que se conocen, la dupla de conductores principales del reality informaron que va a entrar un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia 2025.

Sí, así como ingresó la rusa Yana Karpova, se va a poder ver a un nuevo rostro que sería un habitante más en el formato de convivencia que es tendencia en redes sociales. Eso no es todo, puesto que se dijo que esa persona entraría en el transcurso de la semana.

Son muchas las expectativas que hay en torno a quién podría ser el nuevo participante de La casa de los famosos, los seguidores del reality pidieron que sea una persona reconocida.

En el matutino de Mañana Express, el periodista Santiago Vargas obtuvo más información al respecto, así que reveló el día en el que, al parecer, se va a conocer la persona que va a convivir 24/7.

La casa de los famosos Colombia 2025 es tendencia digital | Foto del Canal RCN.

¿Cuándo entra el nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 2025?

Resulta que en el reality, el influenciador costeño Emiro Navarro expresó que quisiera que entrara un nuevo compañero para poder nominarlo; sus deseos se harán realidad.

"Esta semana, exactamente el jueves (6 de febrero) entra un nuevo integrante a La casa de los famosos Colombia", fue la información que reveló Santiago Vargas en Mañana Express.

¿Cómo podrían reaccionar con un nuevo participante en La casa de los famosos Colombia?

La invitación se mantiene para no desconectarse de todo lo que sucede en La casa de los famosos Colombia 2025 porque no se sabe cómo van a reaccionar los participantes en el sentido de que todos, excepto Yana Karpova, ya llevan un mes conviviendo y podría no tomarse de la mejor manera que entre un nuevo habitante sabiendo lo que pasa fuera del reality.

Cabe decir que el nuevo participante no puede contar nada de lo que sucede en el exterior, porque si es así rompería las reglas del Jefe.

