Yaya Muñoz ya está fuera de La casa de los famosos Colombia 2025, razón por la que comenzó a enterarse de todo lo que sucedió mientras ella estuvo encerrada 24/7.

Como es costumbre con cada eliminado del reality en vivo, Yaya estuvo como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN, donde charló con nada más y nada menos que con Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro.

¿Qué le expresó Karola, la mejor amiga de Emiro, a Yaya Muñoz tras su eliminación en La casa de los famosos?

Resulta que Karola no estuvo de acuerdo con algunas formas de ser de Yaya en La casa de los famosos, así que le dio la cara a través de una videollamada y le comentó lo que piensa.

"Escúchame, te voy a decir una cosa... Yo no tengo nada en contra tuyo porque tú a mí no me has hecho nada, pero hay cosas de ti que no comparto y que vi en el programa", expresó Karola.

A renglón seguido, la influencer le dijo a la reciente eliminada del reality de la vida en vivo que recibió muchos mensajes de sus amigos, el público y familiares de Emiro Navarro vinculados a que no querían que Yaya estuviese tan cerca de él en La casa de los famosos 2025.

Emiro Navarro y Yaya Muñoz tuvieron una buena relación en La casa de los famosos.

¿Qué dijo Karola, la mejor amiga de Emiro, a las afueras de La casa de los famosos Colombia?

No obstante, Karola precisó que no dijo a las afueras de la casa que Emiro se alejara de Yaya, pues su mensaje fue general y no mencionó a una famosa como tal. "Aléjate de ellas", fueron sus palabras.

"Tú dijiste que yo había nombrado a alguien, yo no nombré a nadie, eso me parece muy mal de tu parte porque lo sentí como una estrategia para que sacaran a La Jesuu y no a ti... Ahorita que salgas, me imagino que vas a ver, te van a decir muchas cosas también, pero yo lo digo desde mi propia boca y te lo digo en tu cara", remató Karola.

¿Por qué la mejor amiga de Emiro Navarro le agradeció a Yaya Muñoz?

En adición, la mejor amiga de Emiro le agradeció a Yaya por haberlo defendido en el formato de convivencia del Canal RCN. Además, hizo un llamado para los que han criticado a Emiro por Yaya, pues, al fin y al cabo, el influencer considera como una amiga a la presentadora.

