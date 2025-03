Yaya Muñoz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025 y una de las reacciones que fue replicada tras su salida fue la de La Jesuu, quien también es exparticipante del reality en vivo.

Tan pronto salió, La Jesuu detalló que iba a hacer toda la campaña posible para que Yaya fuese la próxima eliminada de La casa de los famosos y así fue.

Justo cuando se dio la noticia de que Muñoz fue la menos votada en el formato de convivencia, La Jesuu apareció en un efusivo video donde celebró sin parar y se notó la alegría que le produjo el hecho de que la presentadora dejara de pisar el reality.

Pues bien, Yaya Muñoz estuvo como invitada en el matutino de Mañana Express y vio, por primera vez, la reacción de La Jesuu en redes sociales tras su eliminación, así que respondió al video.

Según la ahora exparticipante de La casa de los famosos Colombia, le encanta ver el accionar de La Jesuu. Después, le lanzó un comentario.

La eliminada del formato del Canal RCN recalcó que desde el comienzo de La casa de los famosos Colombia 2025 no sentía conexión con La Jesuu, pero fue evidente porque pasaron situaciones entre ella y José.

"Yo siempre sentía que no era de su agrado porque se notaba cuando hacíamos grupos, lo sentía. De ella digamos que no me sorprende porque, pues, entiendo que no me quería o que le daba rabia, no sé, no la juzgo", sentenció Yaya Muñoz.