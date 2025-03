Yaya Muñoz no va más. La presentadora se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025, dejó nominada a la actriz Norma Nivia y después estuvo en el After donde no pudo evitar ponerse a llorar.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sancionada por el jefe de La casa de los famosos Colombia, ¿qué tuvo que ver Yina Calderón?

En el After de La casa de los famosos Colombia, presentado por Vicky Berrío y Karen Sevillano, la ahora exparticipante del reality del Canal RCN vio las reacciones de varios de los famosos que continúan en el juego, de modo que sus lágrimas comenzaron a caer.

¿Cómo quedaron Emiro Navarro y José Rodríguez tras Yaya Muñoz ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025?

Yaya Muñoz notó que entre los más afectados por su eliminación figuraron Emiro Navarro y José Rodríguez, mientras que, otros quedaron sorprendidos.

Respecto a Emiro, el influenciador costeño fue de los que más se puso triste, tan pronto supo que Yaya salió de La casa de los famosos, por lo que la presentadora trató de controlar su llanto para expresar sus sentimientos; especialmente sobre lo que sucedió con Navarro cuando en el exterior le gritaron que se alejara de ella, a la vez que mencionó a José Rodríguez porque tuvo un romance con él en el reality show.

Yaya Muñoz fue eliminada en la semana 5 de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz dejó nominada a Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia 2025: "No me arrepiento"

¿Qué dijo Yaya Muñoz de José Rodríguez al ser eliminada de La casa de los famosos 2025?

"Me duele mucho por José porque llevamos poco tiempo, pero en la casa el tiempo se multiplica... Le tenía preparada una sorpresa, una canción con La Liendra y con todos, pero siempre le dije que lo esperaré afuera", relató Muñoz sobre José.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Emiro Navarro en el After de La casa de los famosos Colombia?

Yaya se refirió al tema de Emiro Navarro, recalcó que lo adora con toda su alma, por lo que quiere saber por qué le decían que se alejara de ella en el formato de convivencia debido a que Yaya considera al costeño como su amigo. Por lo tanto, aseguró que si es necesario estará con un megáfono afuera de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz es eliminada de La casa de los famosos Colombia: así reaccionó y quedaron las votaciones

"Quiero saber, quiero ver qué fue lo que pasó, por qué le gritaban a Emiro que se alejara de mí, porque me dejaron mal. Yo sé que él no se alejó del todo, pero sí tomó un poco de distancia, entonces me duele que mi amigo se haya quedado con esa percepción de que yo le fallé a él, de que fui hipócrita", agregó Yaya Muñoz en el After.

Puedes ver tanto La casa de los famosos Colombia como el After descargando gratis la app de Canal RCN, clic aquí.