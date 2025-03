Se terminó la quinta semana de La casa de los famosos Colombia 2025 y eso significa que un participante fue eliminado, ese habitante resultó siendo la presentadora Yaya Muñoz.

Aparte de Yaya Muñoz, en la placa de nominados estaba Coco, Karina García, La Toxi costeña, La Abuela y Yina Calderón.

Como siempre, el público fue el que tuvo la decisión y eso quedó reflejado en las votaciones donde Yaya Muñoz fue la que menos porcentaje obtuvo.

La eliminación de la semana 5 en La casa de los famosos Colombia 2025 estaba entre Karina García y Yaya Muñoz. Finalmente, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán mostraron el sobre del famoso eliminado y, como se mencionó, fue la presentadora.

Tan pronto supo que su paso por La casa de los famosos se acabó, Yaya Muñoz reaccionó con cara de resignación, la presentadora expresó que "lo presentía desde la mañana", además, mencionó que su familia la espera.

"No fue la misma sensación de hace ocho días... Estoy parada por alguien que me puso de mala fe, sin embargo, quiero salir a ver qué es lo que está pasando... Esto me hace sentir tranquila, me preocupa un poquito José", relató Yaya Muñoz.