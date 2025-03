En el capítulo 35 de La Casa de los Famosos Colombia se vivió un tenso instante, y esta vez Melissa Gate fue la protagonista de una sanción impuesta por El Jefe.

A lo largo del reality, su relación con Yina Calderón ha estado marcada por constantes enfrentamientos, discusiones y momentos de alta tensión. Sin embargo, en esta ocasión, las palabras de Melissa no fueron aceptadas por el Jefe.

Desde el inicio del reality, Melissa y Yina Calderón han demostrado que no tienen una buena relación, protagonizando varios encontronazos en los que han llegado a faltarse al respeto mutuamente. Aunque Yina ya había sido sancionada anteriormente por sus actitudes dentro de la casa, esta vez fue Melissa quien recibió un castigo por parte de El Jefe.

Durante la transmisión del capítulo 35, El Jefe llamó a Melissa al confesionario y le comunicó la decisión con un mensaje contundente:

"En reiteradas ocasiones te has burlado de las condiciones de Yina. Es un tema serio que debe ser respetado… he decidido que no podrás participar en la siguiente prueba de líder, esto durante la próxima semana. Espero que la situación no se vuelva a repetir".