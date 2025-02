Yaya lanzó fuerte advertencia a José tras rumores sobre Gate

Yina Calderón volvió a generar polémica en La casa de los famosos Colombia, esta vez dentro de su team ‘Chicas Fuego’. La influenciadora le advirtió a Yaya Muñoz sobre una leve sospecha que tenía respecto a Melissa Gate y su posible interés en José Rodríguez, su novio dentro del reality. A raíz de esto, Yaya no dudó en hacerle una fuerte advertencia al joven.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

¿Advertencia seria? Yaya le deja claro a José qué haría si él se involucra con Melissa Gate

Luego de que Yina Calderón le manifestara que no solo ella, sino también La Liendra y Emiro Navarro, tenían la leve sospecha de que a Melissa Gate le interesaba José Rodríguez más allá de una amistad, Yaya Muñoz no dudó en hacerle una fuerte advertencia al influenciador.

La influenciadora aseguró que, aunque tenía una relación con José, en caso de ella quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia y ver que él tomaba la decisión de involucrarse con alguien más del reality, no se iba a poner a llorar, ya que no era alguien con quien hubiera tenido una relación de años.

Artículos relacionados Producciones RCN Descarga la app de Canal RCN y disfruta de nuestra programación en vivo las 24 horas

“Si yo me voy pronto y eso pasa, no me duele, porque no es la persona con la que he estado años. Si yo no estoy y te metes aquí con alguien, pues me voy de viaje, porque yo no me voy a quedar viendo el reality y llorándote. Eso no va a pasar”, sentenció.

¿Cómo inició la historia de amor entre José Rodríguez y Yaya en La casa de los famosos?

Desde los primeros días en La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez y Yaya Muñoz comenzaron a demostrar interés el uno por el otro. Aunque al principio solo hubo coqueteo, su conexión se fortaleció cuando participaron en una dinámica que los obligó a permanecer 24 horas amarrados. Fue en ese momento cuando confirmaron su atracción y decidieron darse una oportunidad.

Vale la pena destacar que antes de ingresar al reality, José Rodríguez y La Jesuu intercambiaban indirectas en redes sociales, dejando en claro que se atraían mutuamente. Sin embargo, una vez dentro de la casa, esa conexión se desvaneció y José terminó acercándose sentimentalmente a Yaya.