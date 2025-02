Yina Calderón asegura que Melissa Gate siente algo por José

Los dramas en La casa de los famosos Colombia parecen no tener fin. En esta ocasión, Yina Calderón sembró ‘cizaña’ dentro de las Chicas Fuego al asegurar que Melissa Gate estaba interesada en algo más que una amistad con José Rodríguez. Sin embargo, él mantiene una relación con Yaya Muñoz, quien no dudó en hacerle una inesperada advertencia.

Durante una conversación con las Chicas Fuego, Yina Calderón lanzó una revelación inesperada: según ella, Melissa Gate no solo tiene una amistad con José Rodríguez, sino que estaría interesada en algo más. Pero no es la única que lo piensa. La Liendra y Emiro Navarro también creen lo mismo.

Incluso, Yina le advirtió a Yaya que Gate podría estar esperando su eliminación para acercarse a José: "Siento que está esperando a que tú te vayas para caerle", aseguró.

Ante las palabras de Yina Calderón, Yaya no dudó en manifestar abiertamente: “Están diciendo aquí que hay varias mujeres, que no sé quiénes son, que gustan de mi chico”. Sin embargo, segundos después, confesó que ella también tenía la misma sospecha que Yina y dejó claro que, aunque es una mujer de mente abierta, jamás compartiría a José con Melissa Gate

Además, Yaya aprovechó la presencia de José para lanzarle una fuerte advertencia en caso de que él llegara a involucrarse con alguien más de La casa de los famosos Colombia cuando ella sea eliminada de la competencia.

“Si yo me voy pronto y eso pasa, no me duele, porque no es la persona con la que he estado años. Si yo no estoy y te metes aquí con alguien, pues me voy de viaje, porque yo no me voy a quedar viendo el reality y llorándote. Eso no va a pasar”, sentenció.