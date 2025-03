Emiro Navarro se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de La Casa de los Famosos Colombia 2. Su personalidad carismática, su autenticidad y su estilo llamativo han conquistado tanto a sus compañeros como a los espectadores del reality. Uno de los aspectos que más ha generado curiosidad entre los internautas es su inseparable bolso, un accesorio que nunca falta en sus looks.

Desde el inicio del programa, los televidentes han notado que Emiro es el único habitante que siempre carga un bolso consigo. Esto ha generado muchas dudas en redes sociales, pues en varias ocasiones se le ha visto con el accesorio en diferentes situaciones dentro de la casa.

Tal es la curiosidad que ha despertado Emiro que El Jefe decidió llamarlo al confesionario para preguntarle directamente sobre este curioso hábito.

Durante la conversación, Emiro reveló que dentro de la casa cuenta con dos bolsos principales:

El influencer aseguró que desde siempre ha sentido una conexión especial con este accesorio y que no puede salir sin él.

“Siento que de parte de mi mamá siempre he tenido ese lado vanidoso, de mis accesorios, de mis cosas. Es algo que no puedo explicar. No sé por qué no puedo estar sin mi cartera”, confesó.