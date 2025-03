Yaya Muñoz se convirtió en la más nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. Por cuenta de las votaciones del público del reality, la presentadora tuvo que decirle adiós al formato en vivo del Canal RCN.

Yaya Muñoz fue eliminada y lo sorprendente es que no entró a la placa de nominados por decisión del público o sus entonces compañeros, sino que la encargada de ponerla en riesgo fue Melissa Gate.

Resulta que Melissa contestó una de las llamadas del teléfono de la semana y el mensaje que recibió fue el de sacar a un famoso nominado e intercambiarlo por otro en la placa. Por lo tanto, la antioqueña sacó a Emiro y puso a Yaya; decisión que funcionó porque la presentadora fue eliminada con un porcentaje de 12,58%.

Yaya Muñoz salió de La casa de los famosos Colombia 2025 y eso implica tomar una última decisión antes de despedirse del reality del Canal RCN. En efecto, dejó al primero nominado de la semana: la actriz Norma Nivia.

Así las cosas, Yaya Muñoz nominó a Norma Nivia y antes de comunicar sus razones, detalló que quedó conflictuada porque quedó en tela de juicio por su participación en La casa de los famosos Colombia.

"Tuve diferencias con compañeros adentro, pero algo sí pasó porque quedé en tela de juicio. No me arrepiento porque esa soy yo y dije: si me voy feliz, me voy siendo yo", resaltó Yaya Muñoz.