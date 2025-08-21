Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cara Rodríguez reaccionó al falló judicial a favor de su expareja Beéle: "Todo cae por su peso"

Cara Rodríguez rompió el silencio tras el fallo judicial que salió a favor de su expareja Beéle y la dejó señaló a ella como culpable.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cara Rodríguez reaccionó a falló a favor de Colombia
Cara Rodríguez dejó curioso mensaje tras fallo a favor de Beéle. (Fotos Buen día, Colombia y AFP: Romain Maurice)

El nombre de Brandon de Jesús López, mejor conocido como Beéle y de su expareja, Camila Rodríguez, conocida como Cara Rodríguez luego se hiciera público el fallo legal a favor del artista.

En la tarde del 21 de agosto el equipo jurídico del cantante Beéle compartió el fallo que salió a favor de su cliente en el pleito legal que tiene con su expareja Camila Rodríguez tras su separación.

La justicia colombiana reconoce al artista Beéle como víctima de viol*ncia intrafamiliar y ordena medidas de protección a su favor.

En el comunicado se lee que el cantante fue declarado como víctima de viol*ncia intrafamiliar y se declaró culpable a su expareja y mamá de sus dos hijos: Ethan Kai y Paolo Kai.

Se resolvió el proceso administrativo en el que se declaró responsable a la Camila Andrea Rodríguez por hechos de violencia intrafamiliar en contra de nuestro representado.

En el documento quedó claro que la influenciadora no podrá compartir declaraciones o material que pueda afectar el buen nombre del cantante y que tendrá otras medidas correctivas que cumplir.

La autoridad competente ha adoptado medidas de protección definitivas y ha impuesto prohibiciones y obligaciones de carácter correctivo a la señora Rodríguez.

Cara Rodríguez habría reaccionado a fallo a favor de Beéle. (Fotos Afp: Romain Maurice y Buen día, Colombia)

Dentro del dictamen a favor de Beéle se puede ver que el artista de ahora en adelante podrá comunicarse y verse con sus dos hijos sin problema y sin terceras personas.

Se le permite la comunicación directa con sus hijos sin intermediarios.

Ante este fallo, la influenciadora se mostró bastante conmocionada y así lo expresó a través de un mensaje en sus redes sociales en donde dejó reflexión tras lo sucedido.

Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno, los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan todo cae por su propio peso y si que me estoy preparando.

Cara fue directa al asegurar que más allá de haber perdido este pleito legal con su expareja ella estaba tranquila porque sabía que tendría su revancha y así se los expresó a sus seguidores.

Les daré la mejor lección de vida.

Como era de esperarse este fallo a favor de Beéle y en contra de su expareja ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

Por un lado, muchos han expresado de manera irónica que no pueden creer que la justicia colombiana le haya dado la razón al artista costeño tras lo denunciado por su expareja.

Sin embargo, otros internautas han defendido al intérprete de 'La plena' y 'Mi refe', al asegurar que, había tenido justicia en un caso en el que todo apuntaba en su contra.

