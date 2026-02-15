Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captan aterradora psicofonía de Yeison Jiménez al reproducir ‘Destino final’

Investigador paranormal captó psicofonía de Yeison Jiménez tras poner a reproducir a todo volumen ‘Destino final’.

Psicofonía de Yeison Jiménez al poner ‘Destino final’
Psicofonía de Yeison Jiménez al poner ‘Destino final’. (Foto Canal RCN | Freepik).

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiana, continúa siendo tema de conversación en las redes sociales, esta vez por una psicofonía atribuida al cantante mientras sonaba ‘Destino final’, una de sus canciones más populares.

¿Qué se escucha en la psicofonía atribuida a Yeison Jiménez durante la reproducción de ‘Destino final’?

Desde hace varias semanas, John Barrera, investigador paranormal y parapsicólogo, ha compartido diversos videos de una sesión de aproximadamente hora y media que se llevó a cabo el pasado 25 de enero, en la que intentó contactar a Yeison Jiménez tras su trágica muerte. Desde entonces ha publicado cortos segmentos de su investigación, siendo el más reciente uno de los más impactantes.

Psicofonías atribuidas a Yeison Jiménez causan conmoción
Psicofonías atribuidas a Yeison Jiménez causan conmoción. (Foto Canal RCN | Freepik).

En esta nueva entrega, Barrera decidió reproducir ‘Destino final’, una de las canciones más populares del artista y que, según se ha dicho, sirvió de guía para cumplir su último deseo tras morir.

En el video se observa cómo el investigador obtiene una serie de respuestas luego de poner la canción a todo volumen. En el audio, el nombre de Luis Alfonso es mencionado en repetidas ocasiones, al igual que el de su hija Taliana.

“Esa era, para siempre. Luis Alfonso, es él, es como un hermano. Los amo, Taliana. Traigan a Luis Alfonso”.

En la misma sesión, Barrera le menciona que su familia realizó la despedida tal como se describe en la canción, obteniendo como respuesta lo que parece ser un “sí”.

El inquietante audio ya circula en redes sociales y tiene a muchos preguntándose si realmente podría tratarse de una conexión con el artista de música popular.

¿Cuándo y dónde murió Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez tomó a todos por sorpresa, pues el pasado 10 de enero el artista abordó su avioneta como era costumbre para desplazarse entre regiones del país sin imaginar que minutos después esta colisionaría en un terreno en Boyacá tras no lograr la altura adecuada para su correcto desplazamiento.

Semanas después de este lamentable hecho se dio a conocer por medio de un informe realizado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la aeronave con matrícula N325FA sí contaba con todos los requisitos técnicos, descartando así que el accidente estuviera relacionado a este aspecto.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
