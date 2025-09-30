Captan a Karina García cantando música de despecho tras su ruptura con Altafulla

Los nombres de Karina García y Altafulla continúan siendo tendencia en redes sociales luego de que la influenciadora paisa confirmara el fin de su relación con el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025. Así mismo, en redes sociales comenzó a circular un video de la creadora de contenido cantando música de despecho.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Por qué terminó la relación entre Karina García y Altafulla?

Tras semanas de especulaciones sobre el fin de su relación, Karina García decidió romper el silencio por medio de un comunicado oficial en el que confirmó que todo era cierto. Pues desde mediados de septiembre, la pareja decidió distanciarse y desde entonces mantener un contacto cero.

Karina García y Altafulla confirmaron su ruptura. (Fotos Canal RCN)

Todo esto, justo después de que la polémica influenciadora Yina Calderón revelara en stream con Westcol que la pareja estaría teniendo problemas en su relación debido a temas económicos, pues supuestamente Altafulla no aportaba con los gastos de la casa, pese a que pasaba tiempos prolongados en ella.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”, afirmó Karina en su extenso comunicado.

¿Karina García está despechada tras su ruptura con Altafulla?

Ahora bien, una vez se confirmó el fin de su relación con el cantante Altafulla, un corto video de Karina García se volvió viral en las redes sociales, pues en este aparece cantando nada más y nada menos que música de despecho mientras conducía por las calles de Medellín.

Yina Calderón aseguró que Karina García y Altafulla tienen diferencias por dinero. (Foto Canal RCN).

La canción en cuestión fue ‘Corazón de acero’ del cantante Yiyo Sarante en la que habla sobre como esa otra persona jugó con su corazón y lo lastimó. Esto coincidiría con las recientes palabras de Karina en su comunicado en donde manifestó que en efecto no ha sido un proceso sencillo.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO