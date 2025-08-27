Camilo Trujillo respondió a Lady Tabares tras críticas en su contra

El drama parece no tener fin: Camilo Trujillo y Lady Tabares vuelven a ser tendencia en las redes sociales luego de que el actor, junto a Yina Calderón, lanzaran críticas en su contra. A raíz de sus comentarios, Tabares respondió, pero sus palabras parecen no haber convencido al exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Qué dijo Yina Calderón y Camilo Trujillo sobre Lady Tabares?

Vale la pena recordar que semanas atrás, durante el viaje a San Andrés de Emiro, Melissa y La Toxi al que Yina Calderón no fue invitada, esta última aprovechó para reencontrarse con Camilo Trujillo.

Durante su visita, ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia conversaron sobre su experiencia dentro del afamado reality y revelaron con qué participante no se volvería a hablar en la actualidad.

Camilo Trujillo lanzó nueva respuesta a Lady Tabares. (Foto Canal RCN).

Curiosamente ambos coincidieron con Lady Tabares, pues, por un lado, Yina Calderón no estuvo de acuerdo con que la actriz se relacionara con Altafulla, Karina y La Jesuu luego de haber sido parte de las Las chicas fuego. Mientras que Camilo Trujillo aseguró que no le había gustado la forma en la que Tabares se dirigía hacia él en los cara a cara con argumentos que para él no tenían sentido.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

Esto ocasionó que Lady Tabares reaccionara por medio de sus redes sociales, en donde aseguró que no le interesaba si perdía contacto con ciertas personas, y así mismo aseguró tener la conciencia limpia.

¿Cómo reaccionó Camilo Trujillo a las palabras de Lady Tabares?

Ahora bien, aunque la actriz reaccionó poco después de que las criticas en su contra por parte de ambos exparticipantes se viralizaran, fue hasta hace poco que Camilo Trujillo volvió a tocar el tema por medio de sus redes sociales en donde terminó dándole la razón a Lady Tabares.

Camilo Trujillo emitió respuesta a Lady Tabares luego de su pronunciamiento. (Foto Canal RCN).

Aunque Trujillo sigue firme en que no volvería a hablarle a la actriz, reiteró que sus críticas dentro del reality son un factor fundamental para que no tengan ningún tipo de acercamiento en la actualidad.

Artículos relacionados Yina Calderón Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón: esto se sabe

Así mismo mencionó que le daba la razón frente a no sentirse obligado a sostener una relación de amistad con alguien a quien no quiere en su vida, pero consideró que sí se equivocó en sus señalamientos y lo mínimo que tuvo que hacer fue pedir disculpas.