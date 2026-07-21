Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Camilo Méndez rompió el silencio públicamente al mencionar a Sara Uribe: ¿qué le dijo?

El reconocido cantante compartió un video en sus redes en el que le hizo un sorprendente comentario a Sara Uribe.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Camilo Méndez rompió el silencio públicamente al mencionar a Sara Uribe: ¿qué le dijo?
¿Cuál fue la dedicatoria que Camilo Méndez le hizo a Sara Uribe? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el reconocido cantante del género vallenato Camilo Méndez se viralizó con un video compartido en sus redes sociales al hacerle una sorprendente dedicatoria a Sara Uribe, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la dedicatoria que Camilo Méndez le hizo a Sara Uribe?

Desde hace varios días, los navegantes se han sorprendido al ver la química que ha surgido entre el cantante vallenato Camilo Méndez y Sara Uribe, quienes confirmaron su relación al darse un beso.

Camilo Méndez rompió el silencio públicamente al mencionar a Sara Uribe: ¿qué le dijo?
Este video compartió Camilo Méndez para Sara Uribe. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Camilo Méndez compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, en el que le dejó unas especiales palabras a Sara Uribe públicamente, mientras estaba en un concierto, expresando las siguientes palabras:

“Hay un mujerón que me tiene loco, alguien que en poco tiempo me ha hecho sentir cosas que ni en años había sentido, porque cuando uno compone con el corazón y con el alma, de eso se transmite y se siente. A la señorita Sara Uribe, que Camilo Méndez le dedica esta canción”, agregó Camilo Méndez.

En el video se evidencia que Camilo Méndez está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por todo lo que siente por Sara Uribe, quien se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida al hacer público todo lo que siente por ella.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Sara Uribe tras la reciente dedicatoria de Camilo Méndez?

En medio de la reciente dedicatoria que Camilo Méndez le hizo a Sara Uribe, los internautas se han sorprendido al ver cómo reaccionó la creadora de contenido digital al respecto.

Camilo Méndez rompió el silencio públicamente al mencionar a Sara Uribe: ¿qué le dijo?
¿Cómo surgió el vínculo entre Camilo Méndez y Sara Uribe? | Foto: Canal RCN

Por ello, Sara Uribe compartió su reacción frente a las palabras de Camilo Méndez con quien ha demostrado tener una especial conexión desde que salió a la luz un video en el que se dieron un romántico beso, pues, le respondió de la siguiente manera:

“Me encantas, ya casi te veo”, le dijo Sara Uribe a Camilo Méndez.

Por el momento, se evidencia que Sara Uribe y Camilo Méndez han atravesado por un importante momento al demostrar la especial relación que hay entre ambos en la actualidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nicolás Otamendi conmovió con mensaje tras su último Mundial con Argentina Copa Mundial

Nicolás Otamendi conmovió con mensaje tras su último Mundial con Argentina: “duele mucho"

Tras anunciar su salida de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi sorprendió con sus palabras después del Mundial 2026.

dibu martinez en el mundial 2026 Mundial de fútbol

Dibu Martínez rompió el silencio tras su derrota en el Mundial: ¿Se retira?

El Dibu Martínez habló de no seguir en la Selección Argentina tras perder contra España en el Mundial 2026.

Ferran Torres rompió el silencio tras su gol ante Argentina Copa Mundial

Ferran Torres habló de su gol ante Argentina y dejó un mensaje que sorprendió a sus seguidores

Ferran Torres llamó la atención de los fans al revelar el significado del gol con el que España ganó el Mundial 2026.

Lo más superlike

Leandro Paredes en el Mundial 2026. Mundial de fútbol

Mamá de Leandro Paredes se quebró en plena entrevista tras polémica en la final del Mundial

Myriam Benítez, madre de Leandro Paredes, rompió el silencio y habló sobre la participación de su hijo en el Mundial 2026.

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Verónica Orozco en MasterChef Celebrity 2026 Verónica Orozco

Verónica Orozco habló de su participación en MasterChef Celebrity 2026: "Nuevo miedo desbloqueado"

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica