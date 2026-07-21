En las últimas horas, el reconocido cantante del género vallenato Camilo Méndez se viralizó con un video compartido en sus redes sociales al hacerle una sorprendente dedicatoria a Sara Uribe, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

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¿Cuál fue la dedicatoria que Camilo Méndez le hizo a Sara Uribe?

Desde hace varios días, los navegantes se han sorprendido al ver la química que ha surgido entre el cantante vallenato Camilo Méndez y Sara Uribe, quienes confirmaron su relación al darse un beso.

Este video compartió Camilo Méndez para Sara Uribe. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Camilo Méndez compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, en el que le dejó unas especiales palabras a Sara Uribe públicamente, mientras estaba en un concierto, expresando las siguientes palabras:

“Hay un mujerón que me tiene loco, alguien que en poco tiempo me ha hecho sentir cosas que ni en años había sentido, porque cuando uno compone con el corazón y con el alma, de eso se transmite y se siente. A la señorita Sara Uribe, que Camilo Méndez le dedica esta canción”, agregó Camilo Méndez.

En el video se evidencia que Camilo Méndez está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por todo lo que siente por Sara Uribe, quien se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida al hacer público todo lo que siente por ella.

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¿Cuál fue la reacción de Sara Uribe tras la reciente dedicatoria de Camilo Méndez?

En medio de la reciente dedicatoria que Camilo Méndez le hizo a Sara Uribe, los internautas se han sorprendido al ver cómo reaccionó la creadora de contenido digital al respecto.

¿Cómo surgió el vínculo entre Camilo Méndez y Sara Uribe? | Foto: Canal RCN

Por ello, Sara Uribe compartió su reacción frente a las palabras de Camilo Méndez con quien ha demostrado tener una especial conexión desde que salió a la luz un video en el que se dieron un romántico beso, pues, le respondió de la siguiente manera:

“Me encantas, ya casi te veo”, le dijo Sara Uribe a Camilo Méndez.

Por el momento, se evidencia que Sara Uribe y Camilo Méndez han atravesado por un importante momento al demostrar la especial relación que hay entre ambos en la actualidad.