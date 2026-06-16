El nombre de Camila Jiménez, hija mayor del recordado cantante Yeison Jiménez se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras la exclusiva fiesta de 15 años que tuvo durante el pasado fin de semana.

Así también, han salido varias fotografías sobre el lujoso evento y, también, muchos internautas han generado diversas opiniones tras las palabras que compartió Heidy Jiménez, una de las hermanas de Yeison, quien recordó cómo lucía la menor en su pasado.

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¿Cuáles fueron las palabras que compartió Heidy Jiménez en sus redes tras los 15 años de Camila Jiménez?

Tras cinco meses de confirmarse el desafortunado fallecimiento de Yeison Jiménez en medio de un accidente aéreo en Paipa Boyacá, varios de sus seguidores se han mantenido bajo la expectativa de todo lo que han hecho sus hijos, esposa y familiares.

Esto dijo una de las hermanas de Yeison Jiménez por el cumpleaños de Camila Jiménez. | Foto: Freepik

Por esta razón, Camila Jiménez, su hija mayor, ha generado una gran variedad de opiniones a través de las plataformas digitales por la lujosa fiesta de 15 años que le realizaron.

Así también, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió varias fotografías, celebrando la fecha especial de la joven y, de igual modo, Heidy, otra de las hermanas del recordado cantante, se pronunció en redes tras el cumpleaños de la joven.

Con base en esto, Heidy compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 145 mil seguidores, celebrando la fecha especial de la joven, pues, expresó las siguientes palabras:

“Ya 15 años, ¿en qué momento? Disfruta mucho mi reina esta nueva etapa de tu vida”, agregó Heidy en la descripción de la publicación.

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¿Cómo fue la lujosa fiesta de 15 años de Camila Jiménez?

Así fueron los XV de Camila Jiménez. | Foto: Canal RCN

Tras el cumpleaños de Camila Jiménez, varios internautas han circulado todo tipo de reacciones por su reciente celebración de 15 años, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá.

Durante el evento se evidencia que la joven tuvo la oportunidad de disfrutar de la compañía de sus allegados, su madre Sonia Restrepo, amigos y creadores de contenido, quienes expresaron su felicidad al hacer parte del evento tras la celebración especial de la hija del recordado cantante Yeison Jiménez.