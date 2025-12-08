B-King, ex de Marcela Reyes, mostró su apoyo a Karina García tras rumores de infidelidad

B-King, exesposo de Marcela Reyes, volvió a avivar la polémica entre la DJ profesional y Karina García tras referirse una vez más a los rumores de infidelidad que lo vinculan directamente con la influenciadora.

¿Qué pasó entre B-King, exesposo de Marcela Reyes, y Karina García?

Vale la pena recordar que mientras Karina García se encontraba dentro de La casa de los famosos Colombia, Marcela Reyes reveló en televisión nacional que la influenciadora se habría involucrado sentimentalmente con su pareja de ese entonces, B-King.

B-King apoya a Karina García pese a rumores de infidelidad que lo involucran. (Foto Canal RCN).

Reyes aseguró que tenía las pruebas que le confirmarían que esto era real y que estas habían sido enviadas por personas de su confianza. Sin embargo, una vez Karina García fue eliminada del reality de la vida en vivo desmintió junto a B-King que estas afirmaciones fueran ciertas.

Estas acusaciones terminaron en el fin de la amistad entre ambas personalidades y en el fin de cualquier tipo de relación entre Marcela Reyes y B-King.

¿Qué dijo B-King sobre su supuesta infidelidad a Marcela Reyes con Karina García?

Ahora, meses después de este inesperado suceso que tomó por sorpresa a los internautas y televidentes, B-King volvió a pronunciarse frente al tema para defender una vez más a Karina García de las “falsas” acusaciones en su contra que la vinculaban sentimentalmente con él.

En medio de rumores con Karina García, B-King le expresa su respaldo. (Foto Canal RCN).

Todo esto luego de que en redes sociales internautas comenzaran a revivir esta polémica.

"Yo ya di mi versión y esa es la real. No hay pruebas de absolutamente nada, porque nada pasó"

Además de esto, B-King felicitó a Karina García por todo lo que ha logrado tras su salida de La casa de los famosos Colombia.