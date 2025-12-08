Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

B-King, ex de Marcela Reyes, mostró su apoyo a Karina García tras rumores de infidelidad

B-King, exesposo de Marcela Reyes, volvió a pronunciarse sobre los rumores de infidelidad con Karina García.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
B-King sorprende con mensaje de apoyo a Karina García en medio de rumores
B-King se pronuncia y respalda a Karina García tras rumores de infidelidad. (Foto Canal RCN).

B-King, exesposo de Marcela Reyes, volvió a avivar la polémica entre la DJ profesional y Karina García tras referirse una vez más a los rumores de infidelidad que lo vinculan directamente con la influenciadora.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre B-King, exesposo de Marcela Reyes, y Karina García?

Vale la pena recordar que mientras Karina García se encontraba dentro de La casa de los famosos Colombia, Marcela Reyes reveló en televisión nacional que la influenciadora se habría involucrado sentimentalmente con su pareja de ese entonces, B-King.

Rumores de infidelidad: B-King apoya a Karina García públicamente
B-King apoya a Karina García pese a rumores de infidelidad que lo involucran. (Foto Canal RCN).

Reyes aseguró que tenía las pruebas que le confirmarían que esto era real y que estas habían sido enviadas por personas de su confianza. Sin embargo, una vez Karina García fue eliminada del reality de la vida en vivo desmintió junto a B-King que estas afirmaciones fueran ciertas.

Artículos relacionados

Estas acusaciones terminaron en el fin de la amistad entre ambas personalidades y en el fin de cualquier tipo de relación entre Marcela Reyes y B-King.

¿Qué dijo B-King sobre su supuesta infidelidad a Marcela Reyes con Karina García?

Ahora, meses después de este inesperado suceso que tomó por sorpresa a los internautas y televidentes, B-King volvió a pronunciarse frente al tema para defender una vez más a Karina García de las “falsas” acusaciones en su contra que la vinculaban sentimentalmente con él.

B-King respalda a Karina García tras señalamientos de infidelidad juntos
En medio de rumores con Karina García, B-King le expresa su respaldo. (Foto Canal RCN).

Todo esto luego de que en redes sociales internautas comenzaran a revivir esta polémica.

"Yo ya di mi versión y esa es la real. No hay pruebas de absolutamente nada, porque nada pasó"

Además de esto, B-King felicitó a Karina García por todo lo que ha logrado tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

"Apoyo full para Karina García y bendiciones que la está rompiendo"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Riaño presentó a la que sería su nueva pareja Alejandro Riaño

Ella es la nueva pareja de Alejandro Riaño tras su separación de Mari Manotas

El comediante Alejandro Riaño compartió amorosas fotografías junto a su nueva pareja tras ser captados en concierto en Bogotá.

Marbelle, Miguel Uribe Marbelle

Marbelle compartió emotivo mensaje tras la muerte de Miguel Uribe: "No puedo entender"

Marbelle expresó un enternecedor mensaje tras el fallecimiento de Miguel Uribe, recordándolo con mucho amor.

Brad Pitt revela que Valentino Rossi es su ídolo deportivo Brad Pitt

Brad Pitt reveló quién es su ídolo y sorprendió al decir: “Está por encima de todos”

Brad Pitt expresó su admiración por Valentino Rossi, ícono del MotoGP, destacando su talento y habilidades únicas.

Lo más superlike

Taylor Swift Taylor Swift

Taylor Swift sorprende a fans con el anuncio de su nuevo álbum

Taylor Swift anunció su duodécimo álbum de estudio con una revelación sorpresa que encendió las redes y la expectativa global.

Cuatro delantales negros en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Cuatro celebridades se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity

Murió influencer tras senderismo Influencers

Murió influencer Hannah Moody tras hacer senderismo, esto se sabe

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?