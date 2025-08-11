La creadora de contenido, Karina García, sigue dando de qué hablar con su participación en el reality de convivencia: "La mansión de Luinny", donde ha protagonizado algunas riñas, amistades y reencuentros con personas con las que ya ha tenido algunos inconvenientes en su país natal.

Sin embargo, también han sido muchos los aspectos positivos que han salido de la paisa en su paso por el reality internacional, donde su nobleza, carisma y ocurrencias han hecho que los fanáticos incrementen su apoyo hacia ella.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

Así suena la primera canción compuesta e interpretada por Karina García/ Archivo RCN

Karina García compuso e interpretó su primera canción

Así suena la primera canción compuesta e interpretada por Karina García

En medio de la convivencia, los famosos debieron crear una canción que, en cuestión de horas, sería masterizada en vivo en la mansión y Karina García no decepcionó con su composición e interpretación. De hecho, dejó boquiabierto a más de uno con el beat y la letra que creó.

En los versos, la mujer quiso destacar que es una mujer de Medellín, Colombia con ganas de comerse el mundo y que, aunque muchos quieran criticarla, pocos lograrán estar a su nivel. También destacó sus cualidades físicas y sus criterios para elegir un hombre en su vida.

"Soy Karina García oficial, la mami de Medallo con doble 'L' al final, nadie me quita el primer lugar, son el principio y yo el final. Las económicas, que se aguanten, me gustan los "Domi" que sean abundantes. Cara, fina y tengo el cul% grande y tú no me gustas si tú no eres un gánster y tú que me tiras, para mí tú no eres una per%%a, eres un cuero, normal", frasea la canción de la paisa.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante la composición de Karina García?

La canción de Karina García se hizo rápidamente viral en redes sociales y millones de seguidores ya han reaccionado al respecto. Unos, elogiando la manera de jugar de la colombiana y su creatividad para darle vida a este fraseo y otros, asegurando que es algo vulgar y que quiso sonar parecido a Yailin.

Cabe aclarar que esto hizo parte de una actividad propuesta por el reality de convivencia, por lo que no corresponde a una incursión musical formal por parte de la también modelo y empresaria.

Karina García compuso e interpretó su primera canción/Archivo RCN