Así se anunció el regreso del ‘Tigre’ a Millonarios

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios no solo despierta nostalgia y emoción entre los hinchas del club embajador, sino que también proyecta un impacto económico significativo que va mucho más allá del terreno de juego.

Luego de haber anunciado su salida tras la eliminación en los cuadrangulares del primer semestre de 2025, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia vuelve a vestir la camiseta azul.

¿Qué significa el regreso de Falcao García para la economía de Millonarios?

La noticia fue oficializada por Millonarios a través de sus cuentas oficiales en redes la expectativa ha sido inmediata, no solo por lo deportivo, sino por lo que representa Falcao como marca, referente y fenómeno de convocatoria.

Los seguidores no ocultan su emoción ante este gran acontecimiento, una de las hinchadas más grandes de Colombia celebra el regreso de una figura imponente en el fútbol colombiano a las canchas del Campín.

Con su retorno, se espera un fenómeno similar, especialmente en la comercialización de camisetas oficiales, abonos y entradas para cada partido como local, la sola presencia del delantero incrementa el interés mediático, la asistencia al estadio y el valor comercial del equipo, fortaleciendo su imagen y atractivo frente a patrocinadores y aliados estratégicos.

¿Cómo impacta Falcao García al comercio y al consumo en Bogotá?

Cuando Falcao llegó por primera vez en junio de 2024, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó un estudio en el que se proyectaba una importante proyección económica asociada a su presencia en el fútbol profesional colombiano.

Durante su primer ciclo, los abonos crecieron de 8.000 a 10.000 en minutos. /AFP: Maddie Meyer

Según ese informe, el consumo en sectores como bares, restaurantes, transporte, hotelería y comercio informal alrededor de los partidos de Millonarios generó cerca de 160.000 millones de pesos durante el segundo semestre de 2024.

¿Qué representa este regreso para Millonarios?

Más allá de las cifras, el retorno de Falcao García tiene un valor emocional y simbólico enorme que ahora promete el doble de resultados.

En su primer paso por Millonarios, el delantero disputó 28 partidos y anotó 11 goles, aportando liderazgo, experiencia y un impulso anímico que trascendió los resultados, aunque su salida se dio tras la eliminación frente a Santa Fe, su vínculo con la afición nunca se rompió.

Falcao anotó 11 goles en 28 partidos con Millonarios en su primer paso. (AFP: Raul ARBOLEDA)

Ahora, este segundo ciclo se presenta como una nueva oportunidad para que Millonarios refuerce su proyecto deportivo y para que Bogotá vuelva a vivir el impacto de una de las figuras más importantes en la historia del fútbol colombiano.

El regreso del “Tigre” no solo alimenta la ilusión de títulos, sino que también reactiva la economía local y reafirma el poder del fútbol como motor social y financiero.